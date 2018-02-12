Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman’ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar hava çok bulutlu, Bingöl ve Tunceli’de aralıklı hafif yağmurlu, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Gece sıcaklıklarının 1-3 derece artması, gündüz sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenen 5 ilde, rüzgarın değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Güneydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli esmesi beklenen rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

AA