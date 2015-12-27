‘Kuvvetli Yağış Bekliyoruz’

Meteoroloji Malatya Bölge Müdürü Necip Duman, Malatya’nın Balkanlar üzerinden gelen kuvvetli yağışın etkisinde kalacağını söyledi.

Necip Duman, yaptığı açıklamada, “İlimiz halen Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisindedir. Yağışlar hafif yer yer orta kuvvette devam etmektedir. Bu yağışlı sistemin önümüzdeki günlerde etkisini daha da arttırarak, pazar günü öğleden sonra olmak üzere salı günü akşam saatlerine kadar olan periyotta kuvvetli yağışlara neden olabileceği tahmin edilmektedir. Belirtilen periyotta meydana gelecek kuvvetli yağışlar sonucu oluşabilecek sel ve taşkınlar konusunda vatandaşlarımızın ve yetkililerin tedbirli olmaları gerekmektedir” dedi.

Bu arada Valilikten yapılan açıklamada da, “İlimiz Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisindedir. Yağışlar hafif yer yer orta kuvvette devam etmektedir. Bu yağışlı sistemin önümüzdeki günlerde etkisini dahada artırarak, Pazar günü (01/11/2009) öğleden sonra olmak üzere Salı günü (03/11/2009) akşam saatlerine kadar olan periyotta kuvvetli yağışlara neden olabileceği tahmin edilmektedir.

Belirtilen periyotta meydana gelecek kuvvetli yağışlar sonucu oluşabilecek sel ve taşkınlar konusunda vatandaşlarımızın ve yetkililerin gerekli bütün tedbirleri almaları ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.” denildi.