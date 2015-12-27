Kuvvetli Yağış Uyarısı

Bugün ve yarın, Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay), Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Malatya, Bingöl, Elazığ,Tunceli ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Toplamda metrekareye 100-150 mm yağış beklenen bölgede meydana gelebilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde kar yağışının oluşturabileceği sorunlar) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.