Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Malatya’nın da dahil olduğu bölgede yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Elazığ Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

“KUVVETLİ YAĞIŞ

Bölgemizde yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor!!

Genel Durum

Bölgemizde bugün (Perşembe ) başlaması beklenen yağışların Pazar (21.05.2017) günü sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.

Gökgürültülü sağanak yağışın hemen öncesinde ve yağış anında rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklenmektedir.

Buna göre:

Perşembe (18.05.2017) : Bölgemiz genelinde yer yer aralıklı gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

Cuma (19.05.2017) : Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Adıyaman yer yer aralıklı sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir.

Cumartesi (20.05.2017) : Elazığ, Malatya ve Adıyaman yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Tunceli ve Bingöl yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir.

Pazar (21.05.2017) : Yağışlı sistemin günün ilk saatlerine kadar devam ederek daha sonra bölgemizi terk edeceği tahmin edilmektedir.

Oluşması Muhtemel Riskler

Su baskını, yıldırım çarpması, doludan meydana gelebilecek riskler, çatı uçması, ağaç devrilmesi vb.

KUVVETLİ RÜZGAR..

Yapılan son değerlendirmelere göre; Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde 19.05.2017 Cuma öğle saatlerinden itibaren rüzgarın; güney ve güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli (40–70 km/saat) esmesi beklendiğinden oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Oluşması Muhtemel Riskler

Çatı Uçması – Ağaç veya Direklerin Devrilmesi,ulaşımda aksama vb.”

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi