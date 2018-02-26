Kuyudan Horoz Kurtarma Operasyonu
İtfaiye ekipleri 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen horozu kurtarmak için 1 saatlik kurtarma çalışması yaptı.
Battalgazi ilçesinin Fırıncı Mahallesinde bir kayısı bahçesinin içerisindeki 20 metre derinlikteki su kuyusuna düşen horozun çıkartılamaması üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi gönderildi.
Yapılan çalışmada bir itfaiye görevlisi su kuyusuna halat ve ip merdiven yardımı ile inerek horozu, kuyunun dibinden çıkartılar.
Horozun sahibi olan ailenin 1.sınıfa giden Taha Ateş, okul dönüşü bahçede horozun çıkartıldığını görünce itfaiye görevlilerine sarılarak teşekkür etti.
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