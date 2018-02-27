Kuyulu’ya Kanalizasyon Şebekesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Yeşilyurt İlçesi Kuyulu Mahallesi’nde 3.000 metrelik kanalizasyon altyapı çalışmasını tamamladı.

Muhtar Mevlüt Ürün, “15 yıldır çözülmeyen altyapı sorunumuz vardı. Büyükşehir sürecinde dilekçe verdik. MASKİ Genel Müdürlüğü dilekçemizi değerlendirdi. 3.000 metrelik kanalizasyon hattımızın konteyner kentin kanalizasyon hattına bağlanmasına onay verdiler. Mahallemizde özverili çalışmalar gerçekleştirdiler. 15 yıllık altyapı sorununu çözüme kavuşturdular. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çakır olmak üzere MASKİ Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. Özgür Özdemir’e ve MASKİ ekibine teşekkür ederim.” dedi.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir de, “Muhtelif mahalleler kanalizasyon hattı çalışmaları kapsamında ekip arkadaşlarımız özverili bir şekilde çalışıyor. Bu kapsamda Yeşilyurt İlçesi Kuyulu Mahallesi’nin 15 yıldır var olan altyapı sorununu çözüme kavuşturduk. Mahallede 3.000 metrelik hat çalışmasını tamamladık. 52 adet muayene bacası inşa ettik. Mahallenin eski fosseptik hattı konteyner kentin kanalizasyon hattına bağlandı. Hat şuan aktif olarak kullanılıyor. Muhtelif mahallelerde gerçekleştirdiğimiz kanalizasyon hattı çalışmalarımız devam ediyor.” diye konuştu.

Bülten- malatyahaber.com