Kuyumcu Cinayetinde Gelişme

Malatya’da 21 gün önce işyerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden kuyumcu cinayetinde saldırganın ardından olayın azmettiricisi iddiası ile saldırganın ağabeyi de tutuklandı. Olayın azmettiricisi olarak tutuklanan şüpheli, 3 yıl önce öldürülen kuyumcunun işyerine silahlı saldırıda bulunmuştu.

İŞYERİNDE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Cinayet 31 Temmuz 2015 Cuma günü saat 14.40 sıralarında meydana gelmiş ve Cumhuriyet Çarşısı’ndaki Saadettin Kuyumculuk isimli işyerine gelen ve kuyumcunun akrabası olduğu öğrenilen Orhan K. isimli şahıs yanında getirdiği pompalı tüfek ile 53 yaşındaki Kuyumcu Saadettin Kıskaç’a ateş ederek ağır şekilde yaralamıştı. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan Saadettin Kıskaç, 2 Ağustos Pazar günü kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

SERBEST KALMIŞTI

Kuyumcuların yoğunlukta bulunduğu Cumhuriyet Çarşısı’nda kuyumculuk yapan amcası oğlu Saadettin Kıskaç’ı işyerinde pompalı tüfek ile ağır yaralayan ve olaydan sonra kaçarken Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanan saldırgan Orhan K., 1 Ağustos Cumartesi günü çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı. Olayda, Orhan K.’yı azmettirdiği iddia edilen ağabeyi Rıdvan K. ise ayın gün adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Cinayetle ilgili olarak yaşanan son gelişmede Cumhuriyet Savcısının yeniden mahkemeye başvurusu üzerine mahkeme Rıdvan K. hakkında tutuklama kararı verdi. Bu karar üzerine Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi. Cinayet zanlısı Orhan K.’nın kendisini Rıdvan K.’nın azmettirdiği şeklinde ifade vermiş olabileceği belirtiliyor.

3 YIL ÖNCEDE SALDIRMIŞTI

Cinayete azmettirme iddiası ile olaydan 21 gün sonra tutuklanan Rıdvan K., öldürülen kuyumcu Saadettin Kıskaç’ın daha önce Soykan Parkı yanında bulunan işyerine 12 Kasım 2012 tarihinde pompalı silahla ateş açmış ve saldırıda ölen yada yaralanan olmamıştı.

FOTOĞRAF: Azmettirme suçundan tutuklanan Rıdvan K.’nın, önceki olay sonrasında Adliye’ye sevkedilmesi görüntüsü.. Ve kuyumcu saldırısı sonrası..