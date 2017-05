“Kuyuönü Şehrin Su Ana Damarı”

Malatya’da itfaiye ekipleri, her sabah ‘İtfaiyeci duası’ okuyarak, nöbet değişimi yapıyor. Dünyanın en riskli ve stresli mesleklerinden birini yapan itfaiyeciler, itfaiye teşkilatında yıllardır sürdürülen dua geleneğini her sabah tekrarlıyor. Her...