“Kuyuönü Şehrin Su Ana Damarı”

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, MASKİ olarak içme suyu ve kanalizasyon konusunda Malatya’ya 50 yıl sorun yaşatmayacak şekilde alt yapı yatırımı yaptıklarını söyledi. Dr. Özdemir, ‘Çalışmalarımızı ve neler yaptığımız önümüzdeki günlerde tüm verileriyle kamuoyuna açıklayacağız. İçme suyunda ekonomik ömrünü tamamlamış şebeke, vana ve depoları yenileyerek, en azından gelecek 50 yılımızda ciddi sıkıntı yaratmayacak şekilde bir alt yapı kuruyoruz” dedi.

MASKİ Genel Müdürü Dr. Özdemir, Cumartesi günü su kesintisine de neden olacak 700’lük isale hattı yenileme ve 700’lük vana değişiminin yapılacağı Kuyuönü Gönültaş caddesinde basın mensuplarıyla birlikte inceleme yaptı.

“Kuyuönü şehrin su konusundaki can damarı”

İncelemesinin ardından yapılacak çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Özgür Özdemir, kenti besleyen ana isale hatlarında ömrünü tamamlamış vanalardan dolayı, en ufak bir arızada bile Kaptajdan kesinti yapmak zorunda kaldıkları için kentin büyük bölümünün susuzluk çektiğini belirterek “Kuyuönü hattı şehrimizin su anlamında can damarı. Buradan hemen alttaki Kuyuönü depomuza 1200’lük hattımız gidiyor, devamında yukarıya Yapraklı’ya 1200’lük hattımız, üniversite tarafına 700’lük hattımız devam ediyor. Son derece kritik bir bölge. Kritik noktanın bizim için önemli olan kısmı şu: Burada herhangi bir arıza olduğunda hemen müdahale edebilmemiz gerekiyordu ancak buradaki vanamız ekonomik ömrünü tamamladığı için çalışmayınca yerine yenisini koymamız gerekiyordu. Bu tamamen yeni sisteme uygun, SCADA sistemi ile MASKİ ana binasından kontrol edilebileceğimiz, ana binadan vanayı açıp kapatabileceğimiz yeni bir vana takıyoruz. Bunu yaparken ayrıca 450 metrelik bir çelik hat koyacağız. Vana atılırken hattımızın bağlantısını da yapacağız ve yeni çelik boru döşemiş olacağız. Bunu yaparken şehrin belli bir bölümün susuz bırakacağız. Bu çalışmaya sabah erken saatlerde başlayacağız ve sanırım saat 12.00 gibi birçok bölgeye suyumuzu vermiş olacağız. Suyumuzu verdikten sonra çalışmadan kısa süreli etkilenebilecek bölgelerde akşam saatlerde suyunu almış olacak” ifadelerini kullandı.

“Vana çalışmadığı için ciddi sıkıntılar yaşamıştık”

Geçtiğimiz Aralık ayında yaşanan su sıkıntısının benzeri bir nedenden kaynaklandığını ve vanaların çalışmamasından dolayı müdahale edemediklerini hatırlatan Dr. Özdemir, şunları söyledi: “O zaman bizim kontrolümüzün dışında yerin altında giden yaklaşık 40 lt/sn’lik bir kesinti olmuştu. Gece müdahale etmek istemiştik ama vana çalışmıyordu. Bir önceki noktada bulunan vana da çalışmıyordu. Vanaya müdahale etmek için suyu Kaptajdan kesmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla bir su krizi yaşandı. Arızayı giderdik ve su seviyemizin artmasını bekledik.

Şu an için Kaptajdaki su seviyemiz artmış durumda. Dolayısıyla herhangi bir sıkıntı yaşanması halinde vanayı kapatarak, şehre çok sıkıntı vermeden, fazla su kesintisi yapmadan müdahale etmek için vana koymamız gerekiyordu. Bir noktada su kesintisi varsa normalde sokağın başındaki vanayı kapatırsınız ve arızayı giderdikten sonra su verirsiniz. Ve sadece o sokakta kesinti olur. Diğer bölgeler etkilenmez. Ama maalesef burada ekonomik ömrünü tamamlanmış yapılardan dolayı depodan kesinti yapıyoruz. Kaptajdan kesmemiz gerekiyor ve çok ciddi su kesintisi oluyor. Ama bu kritik noktalara bu vanaları koyunca bundan sonra su kesintisi olsa dahi kolay kolay hissedilmeyecek.”

‘Alt yapıda ömürlük bir sistem kuruyoruz’ diyen Dr. Özdemir, “Özellikle merkez için söylüyorum. Fırat, Çöşnük, Venk’te geçen senenin Nisan ayında 16 tane arıza gelmişti. Bölgenin alt yapısını değiştirdikten sonra bu sene sadece bir tane arıza geldi. Yeni nesil borular kullanıyoruz. En azından 50 yılımızda sıkıntı olmayacak şekilde bir alt yapı kuruyoruz” şeklinde konuştu.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com