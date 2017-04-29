Kuzey Çevre Yolu Çalışması Batıdan Başlayacak

Malatya kamuoyunun yakından takip ettiği Kuzey Çevre yoluna önümüzdeki günlerde kazma vurulması bekleniyor. 18 Mart 2016 tarihinde ihale edilen 54 km uzunluğundaki Kuzey Çevre Yolu için 8.6 km uzunluğundaki Akçadağ kavşağından başlanacak. Bu yıl başlayacak olan çalışmalarda Beylerderesi-Havalimanı yolundan Sivas yoluna kadar ulaşılması hedeflendiği bildirildi.

“Rekabet gücünü artıracak”

Kuzey Çevre Yolu Projesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aktaran Karayolları 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen, yeni yapılacak çevre yolunun yük ve yolcu taşımacılığında diğer ülkelere karşı rekabet gücünü artırması bakımından büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Kuzey Çevre yolu projesinin amaçlarından bahseden Bölge Müdürü Gülşen, “Gelişen ticaret, özellikle yurtdışı ticaret hacmimiz ile ihracatımızın artması, limanlarımızın ülke içerisinde birbirleriyle karayolu ulaşım bağlantısını zorunlu hale getirmiştir. Karadeniz – Akdeniz Limanları ile Kuzey Anadolu şehirlerini güneydeki endüstri merkezlerine ulaştıran karayolu güzergahı ve Doğu – Batı yönündeki D – 300 aksı, Malatya kent merkezinde kesişmektedir.

Coğrafi konum ve ulaşım koridoru açısından önemli bir güzergah üzerinde bulunan Malatya ili, şehir merkezinden geçen yolun, ağır tonajlı taşıt trafiği ve transit geçişlerden dolayı kapasitesinin yetersiz hale gelmesi, modlar arasında bütünlüğün sağlanması amacıyla alternatif havalimanı ulaşımı gerekliliği, motorlu taşıtların kent merkezinde oluşturduğu hava ve gürültü kirliliğini azaltılması dikkate alınarak, çevre yolu projesi ihtiyacı söz konusu olmuştur” dedi.

“Lojistik merkezi için büyük bir pazarlama argümanı olacaktır”

Proje tamamlandığında, Doğu – Batı ve Kuzey – Güney istikametlerde seyreden transit taşıt trafiği, Malatya şehir geçişini terkederek kesintisiz devam edeceğinden zaman ve yakıttan tasarruf sağlanacağını belirten Gülşen, fizibilite aşamasında olan Lojistik Merkezi için büyük bir pazarlama argümanı haline geleceğini söyledi.

Kuzey Çevre Yolunun proje bilgileri şöyle:

54 Km uzunluğundaki Malatya Kuzey Çevre Yolu Güzergâhı Km: 0+000 (Malatya – Gölbaşı) Ayr.- Darende kavşağından başlayarak ve doğu istikametine yönelen güzergâh Km: 44+800’ de (Elazığ – Malatya) Ayr.- Pütürge kavşağında sona ermektedir.

Ayrıca (Malatya – Darende) Ayr.- Akçadağ kavşağından Km: 0+000 ile başlayan bağlantı yolu Km: 8+667’ de proje güzergâhına oturmaktadır. Böylece toplam güzergâh 54 Km’ dir.

Proje tamamlandığında Doğudan, Batıya ve Güneye gidecek olan transit taşıt trafiği Malatya Şehir içerisine girmeden kesintisiz devam edeceğinden zamandan ve yakıttan tasarruf sağlanacaktır. Ayrıca Şehir içi trafiğinde de ciddi rahatlama sağlayacaktır.

Bu güzergah üzerinde 14 adet farklı seviyeli Kavşak, 28 adet Altgeçit, 3 adet DDY Geçit ve 4 adet hidrolik köprü bulunmaktadır.

Malatya Kuzey Çevre Yolu Km:0+000-44+800 Kesiminin (Bağlantı Yolu Km:0+000 – 8+667,39 Kesimi Dahil ) Yapım İşi Genel Müdürlüğümüzce18.03.2016 tarihinde ihale edilmiş olup 23.09.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. İhale Bedeli 183.440.330 TL. olup, işin bitim tarihi 10.03.2020’dir.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com