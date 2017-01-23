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Malatya Haber -

Kuzey Kuşak’ta Kavşak Düzenlemesi

Kuzey Kuşak’ta Kavşak Düzenlemesi
  • 23.01.2017
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Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Kuşak Yoluna bağlanan Çarmuzu bağlantı yolunda kavşak düzenleme çalışmalarına başladı.

13.5 kilometre uzunluğundaki Kuzey Kuşak Yolunun bugüne kadar 12 kilometrelik bölümü tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, yolun Melekbaba bölümünde çalışmalara devam ediyor. Çarmuzu’da 50 metre genişliğinde açılan ve Kuzey Kuşak Yoluna bağlanan 1.3 kilometrelik bağlantı yolunun 1 kilometrelik bölümü açıldı.

Çakır: Çevre Yolu altında ciddi çalışmalar yapıyoruz

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır çalışmaların devam ettiği kavşakta incelemelerde bulunup, çalışan personele tatlı ikram etti. Genel Sekreter Yardımcısı Zeki Sarılar ile bazı daire başkanları da, Başkan Çakır’a eşlik ettiler.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Çevre Yolu altında çok ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kent merkezinde cadde ve bulvar çalışmalarının yanı sıra MASKİ’nin şehir şebekesini yenileme çalışmaları yaptığını belirten Başkan Çakır, “Yaz-Kış demeden hangi şartlarda olursak olalım hizmetleri aksatmadan yapmaya çalışıyoruz. Kavşak düzenlemesini yaptığımız nokta Kuzey Kuşak Yoluna bağlanan ana bağlantı noktalarımızdan biri. Bu yolumuz aynı zamanda bölgeye taşınacak İlçe ve Köy Terminali’nin de önemli bir yükünü çekecek.

Bölgede artacak araç yoğunluğunu da hesap ederek çalışmalara devam edeceğiz. Güzergah üzerindeki birçok sokak ve caddede düzenlemeler yapacağız. Kuzey Kuşak Yolumuz bölgenin lokomotifi olacak. Şuan yolumuzun Melekbaba Mahallesi’ndeki bölümünde çalışıyoruz. Bölgenin sağlıklı büyümesini sağlamak için gerekli her türlü adımı atıyoruz. Yakın zamanda taşınacak olan İlçe ve Köy Terminali’nin içi asfaltlandı. Çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor. Bittiğinde Malatya kent içi trafiği biraz daha nefes alacak” dedi.

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