“Kuzeyin Temeli Bahara, Güney İçin İse İlk Adım..”

Karayolları Bölge Müdürü Gülşen, Kuzey Çevre Yolu ile Güney Çevre Yolu hakkında bilgiler verdi..

Son on yıldır Malatya’nın gündeminde olan Kuzey Çevreyolu projesinde sona yaklaşıldığı ve bahar aylarında temel atılacağı bildirildi.

Yaklaşık maliyeti 295 milyon 873 bin 042 TL olarak açıklanan, 76 firmayla rekor katılımın sağlandığı 4. İhaleden sonra, 8 Eylül 2016 tarihinde, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında sözleşme imzalanmıştı. Toplam 54 km uzunluğundaki Kuzey Çevre Yolunun, 3.5 km’sinde imar uygulaması, 34 km’sinde toplulaştırma çalışması yapıldığı ve 16 km’sinin de kamulaştırılacağı belirtilerek, kamulaştırma için hak sahipleri ile Şubat ayında pazarlığa oturulacağı kaydedildi.

Birini sınıf tarım arazilerinden geçeceği için Malatya’nın tarımsal geleceğini yok edeceği yönünde ciddi eleştiri ve uyarılara rağmen yapımında ısrar edilen Kuzey Çevreyolu için şantiye kurulum çalışmalarının da başladığı, bahar aylarında temel atılacağı ifade edildi.

“Malatya’ya hayırlı uğurlu olsun”

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında kurumunun yatırımları hakkında sunum yaparken Kuzey Çevreyolu projesiyle ilgili bilgiler veren Karayolları 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen, çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, yüklenici firmanın şantiye kurulum çalışmalarına başladığını ve bahar aylarının gelmesiyle birlikte temelinin atılacağını söyledi.

“Şubat ayında pazarlığa başlayacağız”

Kuzey Çevreyolunun gerek İl Koordinasyon Kurulu toplantıları gerekse Malatya’nın en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu söyleyen Gülşen, yol güzergahın kamulaştırma yapılacak bölümü için hak sahipleri ile Şubat ayında pazarlığa başlanacağını söyledi. Gülşen, “Kuzey Çevre yolu ile ilgili olarak, yolun 3.4 kilometresinde Büyükşehir Belediyemiz tarafından imar uygulaması yapıldı. 34 kilometrelik kısımda toplulaştırma çalışması devam ediyor. Toplamda 16 kilometrelik kısım ise Karayolları tarafından kamulaştırılacak. Şubat ayının ikinci haftasında vatandaşlara pazarlık çağrısı yapılacak. Vatandaşlarla anlaşma görüşmeleri yapacağız. Kuzey Çevre yolu ile ilgili bize desteklerini esirgemeyen Tarım İl Müdürlüğü’ne, toplulaştırmada çalışan arkadaşlarımıza, Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Çok ciddi bir çalışma gerçekleştirildi. Parsellerle ilgili çalışma yapıldı. 24 adet parselin ödemesi yapılacak. Toplulaştırma çalışmalarında şu ana kadar ciddi bir mesafeye ulaşıldı. Öncelikli olarak Beylerderesi’nden başlayarak 14 kilometrelik kısmın yapımına başlayacağız. Şantiyemizin kurulma aşaması gerçekleştiriliyor. Mevsimle birlikte temel atma da gerçekleştirilecek. Malatya hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Güney Çevreyolu için ilk adım

Malatya’ya bir de Güney Çevreyolu kazandırmak için ilk adımların atıldığını söyleyen Karayolları 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen, bu konuda da şunları aktardı:

“Karayolları Bölge Müdürlüğün bu konudaki çalışmalarımızı da şöyle özetlemek istiyorum: Güney Çevre yolunun Batı bağlantısı, Yeşilyurt bağlantısı anlamında 16 km’lik bir çalışmamız var. Bu da aslında Güney Çevreyolunuun da ilk başlangıcı olacak. Sahaya Karayolları Genel Müdürlüğü Etüt Proje Daire Başkanlığı’ndan arkadaşlarımız da gelip, gerekli incelemeleri yapacaklar. Bu konu tekrar yerinde müzakere edilecek. Bütün Bu çalışmaları Güney Çevreyolunun ilk aşamasıdır diyebiliriz.”

Vali Toprak: Kuzey Çevreyolu zorlu bir süreçten geçti

Kuzey Çevreyolunun yapımı için zorlu bir süreçten sonra temel atma aşamasına gelinmesinin Malatya adına önemli olduğunu ifade eden Vali Mustafa Toprak da hükümete, ilgili bakanlığa, Karayollarına ve emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Vali Toprak şöyle konuştu:

“53.5 kilometrelik yolun 3.5 km’sini Büyükşehir belediyemiz imar uygulaması ile tamamladı. Geriye kalan 34 kilometrelik yolun 12 kilometresinin tapulaştırma işlemleri bitti. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nde sistem kontrolü ve kütük işleri yapılıyor. O işlemler de bir iki hafta içerisinde tamamlanmış olacak. Geriye Orduzu geçişi kalıyor. O bölgeyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Kuzey Çevre yolu ile ilgili çalışmaları yakından takip ediyoruz. Hemen hemen her hafta toplantı yapıyoruz çünkü bu işler kolayca çözülemiyor. İnsanlarla anlaşmak gerekiyor. Çalışmaları mevcut imar planlamasına uygun olarak yapmak gerekiyor. Kuzey Çevreyolunun kazması vurulduktan sonra da önümüze bir takım sıkıntılar çıkacaktır. Bu sıkıntıları da tıpkı buradaki gibi koordineli bir şekilde çözeceğiz. Yol geçerken, bazı huysuzlanan insanlarımız olacaktır. Bu huzursuzlukları da biz kurumlar aramızdaki koordinasyonla çözeceğiz. Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün de bu zarar-ziyan ödemelerini bir an önce komisyona getirip yapması gerekiyor. Her şeyden önce 16 kilometre için kamu yararı kararı aldınız. Bütün bu çalışmalar için Karayolları Bölge Müdürlüğümüz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz.”

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com