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Malatya Haber -

“Lafını Esirgemeyenler”e Büyük İlgi

“Lafını Esirgemeyenler”e Büyük İlgi
  • 27.04.2017
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İnönü Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından Tiyatro Günleri kapsamında düzenlenen ve yönetmen-oyuncu ve senarist Müfit Can Saçıntı tarafından sahnelenen “Lafını Esirgemeyenler” adlı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde sahnelenen oyunu, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Danışmanı Doç. Dr. İlhan Erdem, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ömer Çelik, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci ve tiyatrosever izledi.

Tek kişilik komedi tarzı oyunuyla izleyici karşısına çıkan Müfit Can Saçıntı, performansıyla izleyicilere keyif verirken, Rektör Kızılay, oyunun sonunda Müfif Can Saçıntı’ya porselen tabak takdim ederek çiçek verdi.

Programın sonunda konuşan Müfit Can Saçıntı, İnönü Üniversitesinde bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, izleyicilerle selfi çektirdi.

iha

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