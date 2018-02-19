Le Guen ‘Şimdilik’ Kaldı

Bursaspor’da son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından eleştirilerin odak noktasında yer alan Teknik Direktör Paul Le Guen ile yola devam edilmesi yönünde karar alındı.

Süper Lig’de 8 maçtır galibiyet hasreti çeken yeşil-beyazlılarda, Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen eleştirilerin odak noktasında yer alıyor. Özellikle sosyal medyada taraftarların yoğun tepki gösterdiği deneyimli teknik adam, Pazar günü 0-0’lık oynanan Yeni Malatyaspor maçının ardından Bursa’da mutlu olduğunu ve görevine devam edeceğini belirterek, “Burada kalmak için motivasyonum çok yüksek. Elimden geleni yapacağım” şeklinde konuşmuştu.

Bursaspor yönetimi de maçın ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında Fransız çalıştırıcı ile yola devam edilmesi yönünde karar aldı.

Yeşil-beyazlılar, ligde iki kritik karşılaşmaya çıkacak. 23. haftadaki Galatasaray ve 24. haftadaki Kayserispor karşılaşmalarında alınacak sonuçlar tecrübeli çalıştırıcının kaderini belirleyecek.

Bursa, iha