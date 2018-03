Leman’cılara Fuar Sansürü mü?

Bünyesinde Leman Yayınları, Cadde Yayınları, Leman, Yeni Harman ve Red dergilerini bulunduran Leman Yayın Grubu’nun Malatya Valiliği ve Belediyesi tarafından düzenlenen Malatya Kitap Fuarı’na önce ısrarla davet edildiği, ancak daha sonra yer kalmadığı gerekçesiyle fuara katılımının engellendiği öğrenildi.



Malatya Valiliği’nin öncülüğünde Malatya Belediyesi ve bazı kurumlarının katkısı ile düzenlenen, 1 Mayıs tarihinde kapılarını kitapseverlere açacak olan Malatya Kitap Fuarı’nı organize eden komite, Şubat ve Mart aylarında çok sayıda yayınevini Malatya Kitap Fuarı için davet etti. Fuara davet edilen yayın gruplarından biri de Leman Yayın Grubu’ydu.



Ancak, ‘Malatya Valiliği Leman Grubu’nu fuarda görmekten memnuniyet duyacak’ şeklinde iltifatlar eşliğinde ısrarla kitap fuarına davet edilen Leman Grubu’na kısa süre sonra ‘Fuarda yer kalmadı. Bu nedenle fuara katılmanız mümkün değil’ şeklinde sürpriz bir geri dönüş yapıldı.



Leman Grubu Yönetmeni Tuncay Akgün: Malatya’da Olmayı Çok İstiyorduk

Konuyla ilgili olarak görüştüğümüz Leman Yayın Grubu Genel Yönetmeni Tuncay Akgün, Malatya Kitap Fuarı’na katılmayı çok istediklerini, ancak valilik ve organizasyon yetkililerinin gerçekçi olmayan bahanelerle daveti iptal ederek katılımın engellenmesinden üzüntü duyduklarını söyledi.



Leman Yayın Grubu’nun kitap fuarına katılması için Bursa Kitap Fuarı’nda oldukları sırada (10-18 Mart) Malatya Kitap Fuarı’na katılım için davet edildiklerini belirten Tuncay Akgün ‘Bizi arayan organizasyon yetkilileri Malatya Valiliği’nin Leman Grubu’nu fuarda görmeyi çok istediğini söylediler. Defalarca telefon görüşmesi oldu. Bir bakıma bizi ikna etmek için çaba harcadılar. Böyle bir davetten ve özellikle valiliğin Leman Grubu’nu fuarda görmek istemesinden çok memnun olduk. Bir bakıma bizi imrendirdiler yani, fuara davet eden organizasyon yetkilieri. Biz de, daha sonra Leman’a gösterilen yakın ilgiden dolayı, kısa bir değerlendirme sonucunda fuara katılacağımızı bildirdik ve resmi prosedürlerin hazırlanması için iletişime geçtik. Ancak, tam da bu sırada kötü bir sürprizle karşılaştık’ dedi.



Tuncay Akgün’ün ‘Kötü bir sürpriz’ olarak tanımladığı durum, önce ısrarla davet edilen Leman Yayın Grubu’na katılım prosedürlerinin hazırlanması aşamasında ‘Fuarda yer kalmadığı için katılımınız mümkün değildir’ cevabının verilerek, fuara katılım yolunun kapatılmasıydı.



Leman’a Fuara Katılım Yolunun Kapatılması Bir Çeşit Sansür

Tuncay Akgün, Leman Yayın Grubu’nun fuara katılımının gerçekçi olmayan bahanelerle ve anlaşılmaz bir tavırla engellendiğini belirterek, ‘Biz Leman Grubu olarak Malatya’da olmayı çok istiyorduk. Hazırlıklarımızı da yapmaya başlamıştık. Ama gerçekçi olmayan bahanelerle fuara katılıma yolumuz kapatıldı. Önce ısrarla davet etmeleri, daha sonra anlaşılmaz bir tavırla katılamayacağımızı bildirmelerinin izahını yapmak çok zor, anlaşılmaz bir durum. Açıkçası üzüldük’ dedi.



‘Fuara katılmanızın engellenmesini muhalif söylem ve tavrı olan Leman Grubu Yayınları’na yönelik bir sansür olarak değerlendiriyor musunuz?’ şeklindeki sorumuza Akgün ‘Arka planda neler yaşandı elbette tam bilmiyoruz. Ama önce bizi isteklendiren, bize övgüler eşliğinde yapılan ısrarlı davetten sonra fuara katılımımızın mümkün olmadığını bildirmeleri bir çeşit sansürdür’ cevabını verdi.



Leman Grubu Sadece Dergi Yayınlamıyor 2 Yayınevini de Bünyesinde Barındırıyor

Malatya Valiliği’nin yetkilendirdiği fuar komitesi üyelerinden birinin ‘Leman’a sadece davet maili gönderilmiş. O da mail listesindeki her kuruluşa gönderilen bir maildi. Leman bir dergi olduğu için maille yapılan davet geri çekildi. Çünkü biz yayınevlerini fuara davet ettik’ şeklinde bir açıklamasının olduğunu söylediğimizde ise Tuncay Akgün ‘Böyle bir şey doğru değil. Çünkü defalarca telefonla görüşmeler yapıldı. Konuşmalar, diyaloglar oldu arkadaşlarımızla. Diğer yandan ise, Leman Yayın Grubu sadece Leman Dergisi’nden ibaret değil. Bunu bizi davet eden insanlar da biliyor. Bugüne kadar çok sayıda kitap yayınlayan Cadde Yayınları, Leman Yayınları da bizim grubumuzun bünyesinde yer alıyor. Türkiye’de kurumsal nitelik taşıyan hemen her kitap fuarına da katılırız. En son Bursa ve İzmir kitap fuarlarına katıldık’ diye konuştu.



Kitap Fuarları Özgür Olmalı

Malatya Valiliği öncülüğünde düzenlenen Malatya Kitap Fuarı’nın ‘İnsan Okudukça Özgürdür’ sloganı ile kapılarını okuyucuya açacağını hatırlatan Tuncay Aktürk, ‘Özgürlük söylemi sözde ve sloganda kalmamalıdır. Kitap fuarları kitabın ve okuma eyleminin ruhuna uygun olarak özgür olmalıdır. Okuyucu her politik görüşten kitaba ve yazara ulaşabilmelidir. Okuyucunun tercihlerine yön verecek idari tasarruflar kitap fuarlarının varlık amaçları ile örtüşmez. Kitap fuarlarını diğer fuarlardan ayıran temel özellik kitap fuarlarının ticari faaliyet olmanın ötesinde düşünsel anlamda bir zenginlik üretmesidir. Bu nedenle fuara gelen okuyucu, muhalif bir politik duruşa sahip olsa da farklı düşünce dünyalarına ait kitaplara, yazınsal değerlere ve yazarlarına özgürce ulaşabilmelidir. Bu hususu engelleyecek her tavır, kitap fuarlarının asıl işlevini yok etmeye hizmet eder’ dedi.



Davet Ederlerse Malatya’ya Gitmeye Hazırız

Malatya Kitap Fuarı’na katılma isteklerini hala canlı tuttuklarını da söyleyen Aktürk, ‘Şayet olanak yaratılırsa, yaşanan bu olumsuzlukları düşünmeden Malatyalı okuyucularımızla buluşmak isteriz. Çünkü Malatya’da bir hayli yoğun Leman okuyucusu ve Leman Grubu yayınlarını takip eden çok sayıda kitapsever var’ dedi.



Fuar Organizasyon Cephesi Ne Diyor?

Leman Yayın Grubu’nun Malatya Kitap Fuarı’na önce davet edilip, daha sonra ‘Yer kalmadığı gerekçesiyle’ fuara katılımının iptal edilmesine yönelik iddialarla ilgili olarak görüşlerini aldığımız fuar organizasyonunda görevli bir yetkili ise, uygulamayı ‘Leman Grubu ile ilgili sorun, sadece yayınevlerine gönderilmesi gereken davet mailinin yanlışlıkla dergi yayıncılığı yapan Leman Grubu’na da gönderilmiş olmasından kaynaklanıyor. Biz sadece kitap yayınlayan yayınevlerini çağırdık, bu nedenle de Leman’a yapılan davet geri çekildi’ sözleri ile savundu.



Haber: Niyazi DOĞAN – Güler HAZAR

