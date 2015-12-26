Levent Vadisi’ne Gezi



Kültür ve turizm alanında geleceğin rehberlerini yetiştirme amacıyla Malatya Kültür Yaşam Derneğinin projelendirdiği ve Valilik işbirliği ile hayata geçirdiği kültür rehberleri (KÜRE) yetiştirme eğitimi projesi kapsamında Levent Vadisi ve Sultan Suyu harasına pratik eğitim amaçlı bir gezi düzenlendi.



Kültür ve Turizm İl müdür vekili Mehmet Kazancı, İl Özel İdaresi Koruma Uygulama ve Denetleme Bürosu (KUDEB) üyesi ve uzman tarihçi Bayram Güngör, dernek yönetici ve üyeleri ile birlikte kültür rehberlerinin katıldığı geziye Levent Vadisinde başlandı.



Vadinin tarihi ve oluşumunu ile yapımı devam eden gözlem istasyonu, kral ve anıt mezarlarının yanı sıra Osmanlı mezarları, doğal mağaralar yerinde gezilerek uzman tarihçi ve KUDEB üyesi Güngör tarafından rehberlere aktarıldı ve vadinin jeopark kapsamına alınması süreci ile ilgili bilgiler verildi.



Levent Vadisi gezisinden sonra TİGEM Sultan Suyu Tarım İşletmelerine (Hara) geçildi. Sultan suyunda bulunan atlar ve işletmenin çalışmaları hakkında rehberlere verilen bilgilerden sonra, eğitim amaçlı gezi sona erdi.



Gezi ile ilgili olarak Kültür Turizm İl müdür vekili Kazancı “Kültür Yaşam Derneğinin bu güzel çalışmaları bana ‘Kökü mazide olan atiyiz’ sözünü hatırlatıyor. Malatya’mızın kültürünü, turizmini, doğal güzelliklerini, gezi yerlerini atimiz (geleceğimiz) olan gençlere tanıtımında öncülük etmeleri Müdürlük olarak bizleri mutlu etmektedir. Bugünkü gezi bana göre amacına ulaşmıştır. Henüz görmediğimiz çok güzel yörelerimizi gençlerimizle birlikte gezmemiz, geleceğin kültür rehberleri bunlar olacağı gibi daha bilinmeyen nice Levent Vadisi, Sultan Suyu, İspendere içmeceleri, Darende inanç turizmi ve Tohma çayı gibi yerleri bu gençlerimiz KÜRE projesi adı altında dışarıdan ve içeriden gelecek insanları gezdirecek ve yöremizi tanıtacaklardır.” dedi.



Kültür Yaşam Derneği başkan yardımcısı Funda Yalçınsoy ise; “Valilik Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliği ve Malatya Belediyesi, Öz Nesil Tavukçuluğun destekleriyle yaptığımız bu geziye , rehberlerimizin yanı sıra dernek üyeleri de katıldı.Bu geziyle Levent vadisi tarihi, mağaralar, ve saklı mezarlar hakkında ve Malatyalı olarak bilmediğimiz gizli kalmış değerlerimizi gençlerimizle birlikte bizlerde öğrenmiş olduk” diye konuştu.

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