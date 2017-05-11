Lider EYMS’nin Maçını 3 Kanal Yayınlayacak

TFF’den yapılan açıklamada, 33’ncü hafta maçlarının tamamının 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de oynanacağı bildirildi. Ligin 33’ncü haftasında oynanacak olan maçların tamamını saat 17.00’den itibaren TRT Spor’dan dönüşümlü olarak yayınlanacak. Göztepe-Samsunspor, Manisaspor-Şanlıurfaspor, Eskişehirspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Giresunspor-Denizlispor maçlarını trtspor.com’dan canlı olarak izlenebilecek.

TRT’den yapılan açıklaya göre, 33’ncü hafta maçlarının yayın programı şöyle:

14 Mayıs Pazar

Elazığspor-Balıkesirspor: TRTSPOR

Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor: TRTSPOR-TRTKÜRDİ-TRTAVAZ

Manisaspor-Şanlıurfaspor: TRTSPOR-trtspor.com

Adana Demirspor-Sivasspor: TRTSPOR-TRTTÜRK

Bandırmaspor-Mersin İdmanyurdu: TRTSPOR

Ümraniyespor-Altınordu: TRTSPOR

Giresunspor-Denizlispor: TRTSPOR-trtspor.com

Göztepe-Samsunspor: TRTSPOR-trtspor.com

Eskişehirspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: TRTSPOR-trtspor.com.

Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com