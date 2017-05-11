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Malatya Haber -

Lider EYMS’nin Maçını 3 Kanal Yayınlayacak

Lider EYMS’nin Maçını 3 Kanal Yayınlayacak
  • 11.05.2017
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TFF’den yapılan açıklamada, 33’ncü hafta maçlarının tamamının 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de oynanacağı bildirildi. Ligin 33’ncü haftasında oynanacak olan maçların tamamını saat 17.00’den itibaren TRT Spor’dan dönüşümlü olarak yayınlanacak. Göztepe-Samsunspor, Manisaspor-Şanlıurfaspor, Eskişehirspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Giresunspor-Denizlispor maçlarını trtspor.com’dan canlı olarak izlenebilecek.

TRT’den yapılan açıklaya göre, 33’ncü hafta maçlarının yayın programı şöyle:

14 Mayıs Pazar

Elazığspor-Balıkesirspor: TRTSPOR
Evkur Yeni Malatyaspor-Boluspor: TRTSPOR-TRTKÜRDİ-TRTAVAZ
Manisaspor-Şanlıurfaspor: TRTSPOR-trtspor.com
Adana Demirspor-Sivasspor: TRTSPOR-TRTTÜRK
Bandırmaspor-Mersin İdmanyurdu: TRTSPOR
Ümraniyespor-Altınordu: TRTSPOR
Giresunspor-Denizlispor: TRTSPOR-trtspor.com
Göztepe-Samsunspor: TRTSPOR-trtspor.com
Eskişehirspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: TRTSPOR-trtspor.com.

Ferdi Durdu / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com

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