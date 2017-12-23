Lideri Yenmek İstiyorlar

Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 9.Grup’ta mücadele eden Malatya Bayanlar Spor Kulübü, sahasında Şanlıurfa Gençlik Spor’u yenerek, galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Ligde geride kalan 3 haftalık bölümde 2 karşılaşma oynayan ve bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1’de beraberlik alan sarı siyahlılar, ligin 4.haftasında grubun 9 puanla lideri Şanlıurfa Gençlik Spor’u konuk edecek.

Grup’ta 4 puanla ikinci sırada bulunan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını Yeşiltepe 2 nolu sahada sürdürdü.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nün takım kaptanı Nilay Feyza Bağca, grupta 4 puanla ikinci sırada yer aldıklarını anımsatarak, lider Şanlıurfa Gençlik Spor’u yenip, iyi gidişi sürdürmek istediklerini ifade etti.

Lig’de üçüncü haftasını rakipleri Elazığ Bordo Atletik Spor’un maça gelmemesi nedeniyle maç yapmadan geçirdiklerini aktaran Bağca, “Üçüncü haftayı maç yapmadan geçirdik ancak bu süreçte hazırlıklarımızı sürdürdük. Pazar günü sahamızda, grubun 9 puanla lideri Şanlıurfa Gençlik Spor’u konuk edeceğiz. Bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İyi mücadele edip, 3 puanı alarak, iyi bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Malatya Bayanlar Spor Kulübü ile Şanlıurfa Gençlik Spor, 24 Aralık Pazar günü 13.00’da Yeşiltepe 2 nolu sahada karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Ahmet Yener, Songül Çoban, Batuhan Saraç hakem üçlüsü yönetecek.

Yeni Malatya Gazetesi