Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Liderler Haftayı Kayıpsız Geçirdi

Liderler Haftayı Kayıpsız Geçirdi
  • 02.04.2018
  • 0

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 6.hafta karşılaşmaları oynandı. A Grubu’nun lideri Malatya İdmanyurdu ile B Grubu’nun lideri Çöşnük Gençlikspor, haftayı 3 puanla tamamlayarak, zirvedeki yerlerini korudu.

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 6.hafta karşılaşmaları büyük heyecana sahne oldu. A Grubu’nun lideri Malatya İdmanyurdu, Sancaktarspor’u 3-0’la geçerek, namağlup yoluna devam etti. B Grubu’nda ise Çöşnük Gençlikspor, bol gollü geçen karşılaşmada Malatya Galataspor’u 4-2 mağlup ederek altıda altı yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Ligin altıncı haftasında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Şire Pazarıspor-Çatyol Belediyespor: 0-3

Malatya İdmanyurdu-Sancaktarspor: 3-0

Yazıhan Belediyespor-Erkenek Hürriyet: 9-2

Arapgirspor-Yeni Balabanspor: 3-4

B Grubu

Tandoğanspor-Malatya Fenerspor: 7-1

Polat Belediyespor-Doğanyol Belediyespor: 2-6

Malatya Galataspor-Çöşnük Gençlik: 2-4

Hekimhanspor-Ören Gençlik: 5-2.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."