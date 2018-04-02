Liderler Haftayı Kayıpsız Geçirdi
Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 6.hafta karşılaşmaları oynandı. A Grubu’nun lideri Malatya İdmanyurdu ile B Grubu’nun lideri Çöşnük Gençlikspor, haftayı 3 puanla tamamlayarak, zirvedeki yerlerini korudu.
Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 6.hafta karşılaşmaları büyük heyecana sahne oldu. A Grubu’nun lideri Malatya İdmanyurdu, Sancaktarspor’u 3-0’la geçerek, namağlup yoluna devam etti. B Grubu’nda ise Çöşnük Gençlikspor, bol gollü geçen karşılaşmada Malatya Galataspor’u 4-2 mağlup ederek altıda altı yaptı ve liderliğini sürdürdü.
Ligin altıncı haftasında alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Şire Pazarıspor-Çatyol Belediyespor: 0-3
Malatya İdmanyurdu-Sancaktarspor: 3-0
Yazıhan Belediyespor-Erkenek Hürriyet: 9-2
Arapgirspor-Yeni Balabanspor: 3-4
B Grubu
Tandoğanspor-Malatya Fenerspor: 7-1
Polat Belediyespor-Doğanyol Belediyespor: 2-6
Malatya Galataspor-Çöşnük Gençlik: 2-4
Hekimhanspor-Ören Gençlik: 5-2.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi