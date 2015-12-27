Liderleri Malatya Cezaevindeymiş

İstanbul genelinde 10 farklı benzin istasyonunu soydukları belirlenen bir çete çökertildi. Malatya Cezaevi’nde bulunduğu belirtilen çete liderinin cezaevinden yönlendirdiği zanlıların kar maskesi ve silah kullanarak gerçekleştirdikleri soygunlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri Tuzla, Pendik, Kartal Maltepe, Bahçelievler, Bağcılar ve Silivri ilçelerinde toplam 10 farklı benzin istasyonunda silahlı ve maskeli soygun gerçekleştiren çeteyi operasyonla yakaladı. Yaklaşık 10 benzin istasyonunun silahlı ve kar maskeli olarak gasp edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri Küçükçekmece ve Bağcılar’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 6 şüpheli şahıs yakalandı.

Yapılan tahkikat sonrası yakalanan şahısların çaldıkları otomobillerle, belirlediklerini benzin istasyonlarını soydukları belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, örgüt üyelerinden birinin sahte para suçundan Konya Cezaevi’nde, örgüt liderinin ise insan kaçakçılığı suçundan Malatya Cezaevi’nde bulunduğunu belirledi. Örgüt liderinin çeteyi cezaevinden yönettiği öğrenildi.

Yakalanan zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 1 adet tabanca, 3 adet şarjör ve 28 adet dolu fişek ele geçirildi.

Şahısların soygun sırasında kar maskesi ve silah bazen ise güvenlik görevlisi kıyafeti ve tulum giydikleri belirlendi. Soygun anları benzin istasyonlarındaki güvenlik kameraları tarafından görüntülenen çete üyeleri sorgularının ardından adliyeye sevk edildi