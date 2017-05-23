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Malatya Haber -

Lig Altıncılığını Elde Ettiler

Lig Altıncılığını Elde Ettiler
  • 24.05.2017
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Masa Tenisinde Türkiye 2. Ligi’nde Malatya’yı temsil eden Yeşilyurt Belediyespor Masa Tenisi Erkek Takımı, son etabı Mardin’de yapılan müsabakalar sonucunda ligi üst sıralarda tamamlamış oldu.

16 Takımın kıyasıya mücadele ettiği 2.Lig’de Malatya Yeşilyurt Belediyespor, müsabakalar sonunda Ligi 6. sırada tamamlayarak ilk senesinde başarılı bir grafik çizdi.

Altınordu (İzmir) , Yakındoğu Üniversitesi (KKTC)  ve Bemted (İstanbul ) takımları 1. Lige çıkarken, Enis Özel Hatay spor, Lin Un MTİ Kırıkkale ve Margençspor Mardin takımları son sıralarda yer alarak 3. Lige düşen takımlar oldu.

3 alt yapı sporcusu 2 transfer ile ligin zirvesini zorlayan Malatya Yeşilyurt Belediyespor Masa Tenisi branşında Türkiye’de adından söz ettirmeyi başarmış oldu.

Yeni Malatya Gazetesi- masatenisidunyasi.com.tr

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