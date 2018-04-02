Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, “Gençlerbirliği karşısında önemli ve güzel bir galibiyet aldık. Hedefimiz ligi 40 puanın üstünde bitirmek.” dedi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında 4-1 galip geldikleri Gençlerbirliği maçında çok iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Sarı-siyahlı takımın Gençlerbirliği karşılaşmasına galibiyet için çıktığını aktaran Gündüz, “Oyuncular, kazanacaklarına inanmıştı. Gençlerbirliği karşısında önemli ve güzel bir galibiyet aldık. Hedefimiz ligi 40 puanın üstünde bitirmek.” diye konuştu.

Gençlerbirliği maçında Gilberto Oliveira Souza Junior’un iyi bir performans göstererek 2 gol attığını anımsatan Gündüz, şöyle devam etti:

“Gilberto, kaliteli bir oyuncu, bunu spor camiası da söylüyor. ‘Böyle bir oyuncuyu düşük rakamlara nasıl getirdiniz’ diye soruyorlar. Gilberto’nun gelecek sezon da takımda forma giymesini temenni ediyorum. Gilberto’nun, Gençlerbirliği maçında attığı golün ardından, formayı öperek, taraftara doğru koşması bizi duygulandırdı. Futbolcumuz çok kısa sürede takımı benimsedi, uyum sağladı.”

Fenerbahçe ve Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyetlerin takımda moralleri bozmadığını anlatan Gündüz, “Bütçeleriyle, altyapılarıyla, şampiyonluklarıyla Türkiye’deki 4 büyük takımdan ikisi bunlar. Biz lige yeni çıkmış bir takımız, ilk yılımızda ligde 34 galibiyet mi alacağız? Ligde mağlubiyetlerde olacak, bunlar doğal şeyler.” değerlendirmesini yaptı.

Erdal Gündüz, Gençlerbirliği karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmayan taraftara da teşekkür etti.

AA