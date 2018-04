“Ligde 44 Puanın Üzerine Çıkarız”

Evkur Yeni Malatyaspor’un takım kaptanı ve forvet oyuncusu Adem Büyük, Medipol Başakşehir deplasmanından puan ya da puanlarla döneceklerini ifade ederek, ” Amacımız deplasmandan puanla dönmek. Sonuçta şampiyonluğa oynayan bir takım kazanamıyorsak bile kaybetmememiz bizim için moral ve özgüven açısından ileriki haftalar için çok önemli çünkü çok zor maçlarımız var. Bu maçın ardından Alanyaspor ile oynayıp daha sonra Beşiktaş ile karşılaşacağız. Kolay bir fikstürümüz yok” dedi.

Gençlerbirliği karşısında aldıkları 4-1’lik galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade eden Büyük, “Kazanmamız gereken bir maçtı. Rakibin durumu bizi ilgilendirmiyor. İster küme düşme hattı isterse şampiyonluk yarışı içerisinde olsun hiç önemli değil, biz çıkıp işimizi yapmak zorundayız” diye konuştu.

“KAYBETTİĞİMİZ ÇOK UCUZ PUANLAR OLDU”

Büyük, ligde rahat bir konumda oldukları yönünde söylemlerin olduğuna dikkat çekerek, “Ben futbol hayatım boyunca hiçbir zaman çok rahat olduğum zamanlarda da rahatlamadım çünkü kazanmayı çok isteyen bir yapım ve kişiliğim var. Bu takımda da buna çok ihtiyacımız var. Gençlerbirliği karşısında aldığımız galibiyetle gözümüz yukarılarda. Yukarıya bakarak alabildiğimiz kadar puan almak istiyoruz çünkü bunu hak ediyoruz. Kaybettiğimiz çok ucuz puanlar oldu. Gerek bizim yaptığımız hatalar gerekse dış etkenlerden dolayı puanlar kayıplarımız oldu. Belki daha yukarıda olabilirdik. Bu anlamda Gençlerbirliği maçını kazanmak bizim için önemliydi” diye konuştu.

“PUAN YA DA PUANLARLA DÖNMEK İSTİYORUZ”

Cuma günü şampiyonluk yarışı içerisinde olan Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacaklarını anımsatan tecrübeli futbolcu, şunları söyledi:

“Zor bir maça çıkacağız. Medipol Başakşehir şampiyonluk yarışının içerisinde yer alıyor. İyi ve kaliteli bir ekibe karşı oynayacağız. Ama bizimde ligin ilk yarısında Malatya’da onlara karşı oynadığımız maçı da unutmamalıyız. Biz onlardan daha üstündük, daha çok pozisyona girdik ama maçı kaybettik. Gol atabilseydik biz kazanacaktık. O yüzden hem futbolcu hem şehir hem de taraftar olarak ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Ligin ilk yarısında onlara karşı neler yaptığımızı ve neler yapabileceğimizi gösterdik. Yine aynı şekilde olacak. Deplasmandan puan ya da puanlarla döneceğimizden çok ümitliyim çünkü onlar bizden biraz daha stresli olacaklar. Onlar şuanda bizim rahatladığımızı sanıp, puan kaybı yaşayacağımızı düşünebilirler. Doğruda düşünüyorlar çünkü karşılarında öyle yumuşak bir takım olmayacak. Biz oraya kesinlikle puan ya da puanlar almaya gideceğiz. Amacımız deplasmandan puanla dönmek. Sonuçta şampiyonluğa oynayan bir takım kazanamıyorsak bile kaybetmememiz bizim için moral ve özgüven açısından ileriki haftalar için çok önemli çünkü çok zor maçlarımız var. Bu maçın ardından Alanyaspor ile oynayıp daha sonra Beşiktaş ile karşılaşacağız. Kolay bir fikstürümüz yok. Evet, rahat bizi gözükebiliriz ama bu rahatlığa girmememiz gerekiyor çünkü iki maç üst üste kaybettik, aşağıdaki takımlarında puan kazanmasıyla neler olabileceğini gördük. O yüzden kesinlikle rahatlığa hem teknik ekip izin vermez hem de futbolcu gurubu olarak bizde izin vermeyiz. Bu bizim işimiz ve işimizi doğru yapmamız gerekiyor.”

“BU MAÇI KAZANIRSAK HEDEFİMİZ BAMBAŞKA OLABİLİR”

Büyük, ligde 44 puanın üzerine çıkacaklarına inandıklarını belirterek, “Lige çıkmış bir takım olarak öncelikli hedef ligde kalmak. Kazanacağımız maçları kaybetmeseydik başka bir hedefte koyabilirdik. Şuan ki durumda alabildiğimiz kadar daha çok puan almak istiyoruz. Ligde kalan yedi maç var, hepsini kazanabilir miyiz, oynanmamış her maçta üç puan ortadadır. Gerçekçi olmak gerekirse ligde kalmak istiyoruz ama ben bu kelimeyi de kullanmak istemiyorum çünkü şuan o durumu hak edecek bir takım değiliz. O yüzden ben 44 puanın üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Takım arkadaşlarımıza da her zaman, ‘Bizden kaliteli ekipler olabilir ama mücadeleyi, savaşmayı ve birlikte kavga etmeyi öğrendiğimiz zaman her maçı kazanabiliriz’ diyorum. Her maçın farklı önemi olduğu içinde o maçı kazandığımızda nerelere gelebileceğimizi anlatıyoruz. Herkes zaten bunun bilincinde. Medipol Başakşehir maçı da bu anlamda önemli, bu maçı kazandığımızda hedefimiz bambaşka olabilir. 44 puan değil, 48 puanı bile yakalayabiliriz. Takımımıza ve taraftarımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com