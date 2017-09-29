“Lige Damga Vuracağız”

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor’un sportif direktörü Aziz Yiğit, ligde şampiyonluk mücadelesi veren takımların dörtte bir bütçesiyle mücadele ettiklerini belirterek, “İyi bir takımız. Ben inanıyorum ki önümüzdeki haftalar içerisinde daha farklı bir takım olacağız” dedi.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Gaziantep Şehit Kamil Belediyespor ile zorlu bir karşılaşma oynadıklarını ancak deplasmandan 1 puanla dönmesini bildiklerini ifade etti.

Yiğit, hava sıcaklığının oyuncuları oyunun bir bölümünde olumsuz etkilediğini belirterek, “Futbolcularımız iyi mücadele etti. Galip gelebileceğimiz bir karşılaşmaydı. Şehit Kamil Belediyespor geçen sezonun flaş ekiplerindendi. Bizde tedbirimizi alarak gittik. Havanın sıcaklığı, U15-U16 kategorilerinden görev yapan acemi bir hakemin maçta görev yapması bizi etkiledi. Hakemin eli ayağı titredi, yüzde yüz bir penaltımızı vermedi” diye konuştu.

Oyuncuların Şehit Kamil Belediyespor karşısında ortaya koydukları mücadeleden memnun olduğunu dile getiren Yiğit, “Oyuncularımız iyi mücadele etti. Maçın başından sonuna kadar oyunu bırakmadılar, bundan dolayı son derece memnunuz. Açıkçası 1 puana sevinmedim. Galip gelmiş olsaydık, belki de lig boyunca farklı bir mecra içerisinde olacaktık” diye konuştu.

Yiğit, grupta kafalarında oluşturdukları dört maçlık bir periyot olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: “Sahamızda Elazığp Yolspor ile karşılaşacağız. Genç bir kadroları var, zor bir mücadele olacak. Her ne kadar sahalarında 62 Pertekspor’a mağlup olsalar da iyi bir ekipler. Elazığ Yolspor işle sahamızda oynayacağımız karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp, ardından deplasmanda Erdağ İnşaat Dumlupınarspor’dan alacağımız 3 puan ve içeride oynayacağımız 62 Pertekspor’dan alacağımız 3 puan takımımızın şampiyonluk veya sezon içerisindeki hedefi adına net bir şablonu ortaya çıkaracaktır. Teknik heyet ve futbolcularımız bu noktada iyi niyetle çalışıyorlar.”

Kulüp başkanı Nurettin Uğur’un takıma büyük bir katkı sağladığını ifade eden Yiğit, “Geçmişte 44 Malatyaspor’a çok büyük katkıları oldu. Büyük yatırımlar yaptı. Geçen sezonda Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde mücadele eden 1932 Malatyagücü takımımıza büyük destekleri oldu. Bu yılda İnönü Üniversitesispor takımı kapanmak üzereyken, ‘bu kulüp kapanmasın, Malatyalı çocuklar oynasın’ diyerek öne çıktı. Sonuçta bir insan ve kendisini katkı sağlamaya çalışıyor. Arkasında devlet ya da belediye desteği yok. Kara paramız yok. Bu anlamda Nurettin Uğur’a duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesispor’da şuanda maddi sıkıntı olmadığını kaydeden Yiğit, süreci şöyle anlattı:

“Biraz zaman geçti ama sporcularımızın peşinatlarının yüzde 80’ini ödedik. Burası çok astronomik fiyatlarla hedefe giden bir takım değil, bütçemizde diğer şampiyonluğa oynayan takımların dörtte biri. Arkamızda belediye desteği yok, bir iş adamının desteğiyle mücadele ediyoruz. Tabi zaman zaman sıkıntılar olabiliyor. Buda kısa bir metrajda olsa bize yansıdı ama sorunu çözdük. Önümüzde ödeme takvimi var. Gelecek ay yüzde 20’lik bir ödeme ile maaşlar var. Bunu zaten ödediğimizde, her ay sadece maaşlara endeksli bir ödememiz olacak. Dışarından sadece Eray Baba geldi. Baba’nın otelde konaklaması ve yemek ihtiyacı karşılanıyor. Cumali Kılınç’ın köye gidip gelmesi zor olduğu için otelde kalıyor. Fazla bir yük yok. Elimizden geleni yapıyoruz. Ben inanıyorum ki önümüzdeki haftalar içerisinde daha farklı bir takım olacağız.”

Yiğit, takımın İnönü Üniversitesispor adıyla grupta mücadele ettiğine dikkat çekerek, “Adımız Malatyagücü Futbol Kulübü ama İnönü Üniversitesispor ismiyle devam ediyoruz. Ama önümüzdeki süreçte genel kurulumuzu gerçekleştirip, adımızı Malatyagücü Futbol Kulübü yaptıktan sonra belki isim federasyonda değişmeyecek ama biz bu isimle lige damga vuracak bir düzeyde olacağız. Çünkü elimizdeki oyuncu grubu 2. Lig’de, 3. Lig’de oynamış hatta Beşiktaş’ın havasını teneffüs etmiş Engin Yıldız var. Eray Baba ve Engin Bilici profesyonel liglerde oynadı. Profesyonelden dönen Ömer Faruk Güleç, Burhan Koç var. Geçen yıl çok iyi bir ivme yakalayan İnönü Üniversitesispor forması giyen 7 oyuncumuz kadroda yer alıyor. Kadro genişliğimizde olağanüstü, bu dört maçlık periyotta istediğimiz puanları alırsak, çok iyi bir hedefe gideriz” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi