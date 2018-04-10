“Ligi 44 Puanla Bitirmeyi Hedefliyoruz”

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Malatya’nın plaka numarası olan 44 puan ile ligi tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, takım kaptanları Adem Büyük ve Sadık Çiftpınar, Futbol direktörü Ali Ravcı, Kulüp Müdürü Selçuk Günaydın Türk Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle nedeniyle Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ı ziyaret ettiler.

Ziyarette konuşan Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, “Bizim için anlamlı bir gün. Bu anlamlı günümüzde sizleri yanımız da gördüğümüzden dolayı mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte de bizlerde sizlerin başarılarının devamını diliyoruz. Bu trendin aynı şekilde devam etmesini arzu ediyoruz.” Dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise, “Güzel bir süreç geçti. Önümüzde kalan 6 haftayı da inşallah en güzel şekilde geçirip, en kötü ihtimal Malatya’nın plaka numarası ile tamamlamayı düşünüyoruz İnşallah. Üzerine ne çıkarsak mükemmel olur. Elimizden geleni yapacağız.” İfadelerini kaydetti.

Ziyarette Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’a, Erol Bulut tarafından takım oyuncuları tarafından imzalanmış olan Evkur Yeni Malatyaspor’un forması hediye edildi. Bulut, Evkur Yeni Malatyaspor olarak Türk Polis Teşkilatı’nın 173’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını ifade etti.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com