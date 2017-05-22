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Malatya Haber -

Ligi 6’ncı Sırada Tamamladılar

Ligi 6’ncı Sırada Tamamladılar
  • 23.05.2017
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Malatya Bayanlar Spor Kulübü’nün teknik sorumlusu Mikail Tuluk, “Lig bizim ve futbolcularımızın tecrübe kazanmaları adına çok güzel geçti” dedi.

Türkiye Kadınlar Futbol 3. Lig 6. Grup takımlarından Malatya Bayanlar Spor Kulübü, sezonu 39 puanla 6’ncı sırada tamamladı.

Grup’ta oynadığı 24 karşılaşmada 13 galibiyet elde eden mavi kırmızılılarda sezon istenildiği gibi geçmese de, altyapıdan takıma yeni katılan futbolcuların tecrübe kazanmaları ve gelecek sezona hazırlanmaları adına önemli bir süreç oldu.

Sezonla ilgili değerlendirmede bulunan takımın teknik sorumlusu Mikail Tuluk, futbolcuların ortaya koydukları performanstan memnun olduğunu ifade etti.

Tuluk, 2000-2001 doğumluların ağırlıkta olduğu bir kadroyla mücadele ettiklerini belirterek, “Takımda 3 tane üniversitede oynayan yaşı büyük sporcumuz var. Takımın geneli küçük yaş grubundan oluşuyor. Özellikle bu sezon altyapıdan yetişen ve ilk defa profesyonel takımda oynayan sporcularla grupta mücadele ettik” diye konuştu.

Amaçlarının Türk futboluna hizmet etmek olduğunu dile getiren Tuluk, şunları söyledi:

“Genç kızlarımızı Türk futboluna kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz gelecek sezona hazırlıktı. Bu nedenle altyapıya daha da büyük önem verdik. Çocuklarımızda ellerinden gelen her şeyi gösterdiler. İnşallah gelecek sezon için 2-3 takviye yapabilirsek, iyi noktalara geliriz.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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