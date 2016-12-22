“Ligi Hedeflediğimiz Yerde Bitireceğiz”

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un kulüp başkanı Dursun Cumali Sucu, sezona bir takım şansızlıklarla başladıklarını kaydederek, “Devre arası kamp çalışmalarımızı en iyi şekilde değerlendirip, sezonu istediğimiz yerde bitirmek istiyoruz” dedi.

Sucu, sezona şampiyonluk hedefiyle başladıklarını ancak sezon başı kampında çok büyük şansızlıklar yaşadıklarını ifade ederek, ikinci yarının kendileri adına farklı olacağını belirtti.

Sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle ideal 11’in sahada yer alamadığına dikkat çeken Sucu, “Sezon başı kampında 3-4 futbolcumuzu sakatlanması bizim adımıza çok büyük bir şansızlıktı. Sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle ideal 11 ile sahaya çıkamadık. Ama her ne olursa olsun şampiyonluk yarışı içerisinde iyi bir mücadele veriyoruz. İlk yarı bizim adımıza tam istediğimiz gibi geçmedi ancak hedeflediğimiz nokta için bizim adımıza çok iyi oldu” diye konuştu.

“TEKNİK HEYETİN RAPORUNU BEKLİYORUZ”

Sucu, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak teknik heyetin kendilerine ileteceği raporu beklediklerini ifade etti.

Teknik heyetin sunacağı rapor doğrultusunda görüşmelere başlayacaklarını kaydeden Sucu, “Transfer çalışmalarımıza başladık. Geçtiğimiz sezon takımımızın formasını giyen Melik Balkaş ile hocamızın istediği doğrultusunda yeniden anlaştık. Bundan sonraki süreçte de hocamızın vereceği rapor doğrultusunda transfer yapmayı planlıyoruz” dedi.

“KAMP ÇALIŞMALARIMIZI ANTALYA’DA YAPACAĞIZ”

Sucu, takımın kamp çalışmaları için Antalya’ya gittiğini kaydederek, “Takımımız Antalya’da 10 gün sürecek bir kamp çalışması yapacak. Yeniden kadromuza katılan Melik Balkaş ile sakatlığı nedeniyle İstanbul’da tedavi gören Yusuf Çelik’te kamp çalışmalarına dahil olacak. 3 Ocak’a kadar sürecek olan kamp çalışmalarının ardından takımımız Malatya’da toplanarak, hazırlıklarını sürdürecek” ifadelerini kullandı.

Devre arası kamp çalışmalarının kendilerine iyi geleceğini dile getiren Sucu, “İlk yarıda yaşadığımız sakatlık problemlerinin ardından ikinci yarı bize iyi gelecek. Cuma Nasır, yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından ilk yarınının bitimine iki hafta kala takıma dönmüştü. Sefa Ayvaz sakatlık sonrası takıma döndü ama bir sakatlık daha yaşadı. Bu anlamda kamp çalışmalarını iyi değerlendirip, ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. İkinci yarının bizim adımıza daha farklı olacağına inanıyorum. İnşallah iyi bir mücadeleyle, sezon sonunda ligi hedeflediğimiz noktada tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi