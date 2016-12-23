“Ligi İyi Yerde Bitirmek İstiyoruz”

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından İnönü Üniversitesispor’un teknik sorumlusu Murat Kurt, ligin ikinci yarısına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade ederek, “Bizim bütçemiz ve hedefimiz belli. İkinci yarıda da elimizden gelen en iyi mücadeleyi verip, ligi en iyi yerde tamamlamak istiyoruz” dedi.

Gruplarda yer alan birçok takımdan çok daha az bütçeyle BAL Ligi’nde ilk sezonunu yaşayan İnönü Üniversitesispor, 2. Grup’ta ilk yarıda aldığı sonuçlarla herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Kolej takımı havasında grupta mücadelesini veren ve grubun ‘en efendi’ takımı olarak nitelendirilen sarı siyahlılar, düşük bütçesine rağmen büyük maçlarda aldığı sonuçlarla, küçük bütçeyle neler yapılabileceğini gösterdi.

Kadrosunda birkaç tecrübeli ismi barındıran ve üniversite öğrencilerinden kurulu olan İnönü Üniversitesispor, ligin ilk yarısında 18 puan toplayarak, grubunu altıncı sırada tamamladı. Sarı siyahlılar, 12 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

“LİGİ İYİ BİR YERDE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ”

İnönü Üniversitesispor’un teknik sorumlusu Murat Kurt, ligin ilk yarısının kendileri adına iyi geçtiğini belirterek, ikinci yarıda da iyi bir performans ortaya koymak istediklerini dile getirdi.

Kurt, grupta 18 puan topladıklarını anımsatarak, “Futbolcularımız ilk yarıda iyi bir mücadele ortaya koydu. Büyük bütçeli takımlara karşı iyi mücadele ettik. İlk yarıda 18 puan topladık ve şuan altıncı sıradayız” dedi.

Ligin ikinci yarısında da iyi bir mücadele ortaya koymak istediklerini ifade eden Kurt, şunları söyledi:

“Sezon başında üniversite öğrencilerinden oluşan bir takım kurduk. Tabi kadro derinliğimiz olmadığı için zaman zaman sıkıntı yaşadık. Ancak gerek Malatya gerekse de üniversitemizi en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Bu anlamda ilk yarı bizim adımıza oldukça iyi geçti. Amacımız ikinci yarıda da iyi bir performans ortaya koyup, grubu üst sıralarda bitirmek.”

“1-2 TRANSFER DÜŞÜNCEMİZ VAR”

Transfer konusuyla ilgili yönetimle bir araya geleceklerini dile getiren Kurt, “Kadroya 1 ya da 2 oyuncu katma gibi bir durumumuz var. Yönetimimizle bu konuda bir görüşme yapacağız. Takıma uygun futbolcu bulursak transfer olabilir. Bu konuda çok aceleci davranmayacağız. Takım içerisinde de rotasyon yapacağız” dedi.

Kurt, kamp çalışmalarını Malatya’da yapacaklarını belirterek, “Devre arası kamp çalışmalarımızı başlattık. Kamp çalışmalarımızı İnönü Üniversitemizdeki sahamızda yapacağız. Bunun yanında Kalegöl Otel’de kampa girme gibi bir düşüncemiz var. Bu konu hakkında da yönetimimizle görüşüp, net bir karar vereceğiz” diye konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi