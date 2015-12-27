Limon Yükseldi, Kavun Düştü…

Malatya’da, geçen ay limon fiyatı en çok yükselen ürün olurken, en çok düşen ürün ise kavun oldu.

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)’ de aylık yüzde 0,28 düşüş gerçekleşti

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 1,13 ile çeşitli mal ve hizmetler grubunda gerçekleşti

Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan; lokanta ve oteller (yüzde 0,99), ulaştırma (yüzde 0,72), mobilya ev aletleri ve ev bakım hizmetleri (yüzde 0,23), haberleşme (yüzde 0,08), eğlence ve kültür (yüzde 0,07), sağlık (0,01),harcama gruplarında artış gerçekleşirken; giyim ve ayakkabı (yüzde 4,96), alkolsüz içecekler ve tütün (yüzde 0,57), konut su elektrik, gaz ve diğer yakıtlar (yüzde 0,26), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 0,06), harcama gruplarında düşüş gerçekleşti. Eğitim harcama grubunda ise değişim olmadı.

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde bir önceki yılın aynı ayına göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)’de en yüksek artış yüzde 14,73 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti

Lokanta ve oteller (yüzde 14,70), giyim ve ayakkabı (yüzde 10,00), eğlence ve kültür (yüzde 9,96), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 9,74), mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri (yüzde 9,51), ulaştırma (yüzde 7,64) artışın yüksek olduğu diğer harcama grupları. TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde seçilmiş maddeler arasında en yüksek fiyat artışı gösteren madde limon oldu. Limon’un ortalama fiyatı bir önceki aya göre yüzde 28,05, otopark ücreti yüzde 12,20, yumurta yüzde 11,57, süt yüzde 6,25, zeytinyağı yüzde 2,59 oranında arttı.

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde seçilmiş maddeler arasında en fazla fiyat düşüşü gösteren madde kavun oldu. Kavunun ortalama fiyatı bir önceki aya göre yüzde 30,18, tişört (erkek için) yüzde 13,01, kömür ücreti yüzde 8,51, araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler (malzeme ve işçilik) yüzde 3,20, LPG dolum ücreti yüzde 2,04 oranında düşüş gösterdi.