You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Örnek Resim


Opel Reklam
Malatya Haber -

Linçten Polis Kurtardı

Linçten Polis Kurtardı
  • 28.12.2016
  • 0

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde zabıtayı darp eden 3 kişiyi linçten polis ekipleri güçlükle kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Akçadağ Belediyesinde görevli zabıta memuru Halil B. (54), ilçe merkezinde uygunsuz bir şekilde park ettiği iddia edilen bir aracın sahibini uyararak başka bir noktaya park edilmesini istedi. Zabıta memurunun uyarısını dikkate almayan araç şoförü F.S. (29) ile beraberindeki arkadaşları M.B. (21) ve İ.B. (21) aracı kaldırmamakta direnince tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine 3 kişi zabıta memurunu darp etti. Bu sırada zabıta görevlisinin darp edildiğini gören çarşı esnafı da kavgaya karışınca olay kısa sürede büyüdü.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken esnaf tarafından linç edilmek istenen 3 kişi polis aracına konularak olay yerinden güçlükle götürüldü. Akçadağ Devlet Hastanesine götürülen F.S., M.B. ve İ.B. burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Malatya Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olay sırasında darp edilen zabıta görevlisi Halil B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

iha

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."