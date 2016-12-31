“Lisanslı Depoculuk İçin Tam Destek Garantisi Aldık”

FKA’da düzenlenen toplantıda ‘Kuru Kayısıda Lisanslı Depoculuk’ ile ilgili gelişmeler ele alındı.

2016 yılının son haftasında Fırat Kalkınma Ajansı’nda Vali Mustafa Toprak, Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut Öztop ile Ajans yönetici ve uzmanlarının katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda Malatya’da kurulması planlanan ve yıllardır gündemde olan, AKP eski Milletvekili Ömer Faruk Öz’ün de gerçekleşmesi yolunda ciddi katkılar sunmuş olduğu Kuru Kayısıda Lisanslı Depoculuk ele alınarak bu konuda yapılan çalışmaların son aşamaya gelmesi için gerekli kararlar ele alındı.

Toplantı sonunda katılımcılar konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. İlk açıklamayı yapan Borsa Başkanı Özbey, ”Malatya’mızın kaderini değiştirecek, özellikle kayısının kaderini değiştirecek bir toplantı için burada bulunuyoruz, Kayısı ile ilgili uzun yıllardır konuşulan lisanslı depoculuğun hayata geçirilmesi için bu gün en önemli kararlar verildi. İnşallah bundan sonra kayısı ile alakalı problemlerin giderilmesi için biz elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret göstereceğiz. Bu toplantının yapılmasına vesile olan Sayın Genel Başkan Yardımcıma, Sayın Valime, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma, Sayın İl Başkanıma, Sayın TSO Başkanıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

TSO Başkanı Erkoç, “Hayırlı bir iş için bir araya geldik, ben özellikle Sayın Genel Başkan Yardımcıma, Sayın Valime, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma, Sayın İl Başkanıma, Sayın Borsa Başkanıma katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bizi hayırlı bir iş için bir araya getirdiler.

Yıllardır konuşuyoruz, ihracat rakamlarına bakıyoruz. Rakamlara baktığımızda kayısı Malatya ihracatının yarısına yakın, hep milli ekonominin temelini ziraat oluşturur diyoruz, kayısı üreticileri mağdur, kayısı üreticileri sıkıntılı, bende bir üretici olarak sıkıntılıyım. Kayısı fiyatının yukarılara çekilmesi, üreticinin emeğinin heba edilmemesi için ne yapabiliriz diye yıllardır hep düşünüyoruz. Gün bu günmüş, bu gün burada “Kuru Kayısıda Lisanslı Depoculuk” la ilgili hayırlı bir işin temelini attık.

Burada Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır ciddi bir görev, ciddi bir sorumluluk yüklendi. Bizde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak gücümüz nispetinde kendilerine destek olacağız, şu an bir adım atmış olduk, inşallah bu adımın gerisi gelir ve kayısıyı da üreticinin hak ettiği değer noktasına gelecek ve onların duasını almış olacağız.” diyerek bu gün alınan kararların hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır konuşmasında “Uzun yıllardır “Kuru Kayısıda Lisanslı Depoculuk” adına kayısıya olan güveni, kayısıya olan desteği, değerinin arttırılması anlamında bunun üzerinde çalışılıyordu.

Bu gün geldiğimiz noktada Kalkınma Bakanlığımızın desteklediği ve büyük bir hissesini Büyükşehir Belediyesinin alacağı ve oluşturacağı bir şirketin kurulması kararı alındı. İnşallah bu kayısıya bir nefes aldırır, kayısıya olan güveni arttırır. Lisanslı Depoculuğun, kayısının piyasa değerinin korunmasında çok büyük bir katkısı olacağına inanıyorum.” diyerek katılımcılara teşekkür edip hayırlı olmasını diledi.

Milletvekili Çalık ise “Bu gün Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri programı kapsamında yatırımlarla ilgili olarak yapabileceğimiz çalışmalarda çok önemli, Malatya için hayati öneme haiz Lisanslı Depoculukla ilgili olarak bir araya gelmiş bulunuyoruz. Cazibe Merkezleri kapsamında öncelikle Malatya’nın Cazibe Merkezine alınması konusunda geçen sene başlatmış olduğumuz çalışma neticelenmiş ve Malatya Cazibe Merkezleri içerisine alınmıştır. Sonrasında Sayın Başbakanımızın Diyarbakır’da açıkladığı Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri’nin 8 Cazibe Merkezi üzerinde toplanması ve bu Cazibe Merkezine yapılacak yatırımların bölgenin kalkınması için çok önemli olduğunu vurgulaması Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi milletvekilleri olarak bizleri çok mutlu etti. Malatya bu konuda çok önemli Doğu Anadolu Bölgesinin 16 ili içerisindeki en önemli yatırım alabilecek iller içerisinde, hem yatırımcının buraya geldiğinde OSB’ deki yer tahsisi hem de diğer alacağı teşviklerde Malatya en önemli adresi olacaktır.

Bu yatırımları alırken bizim Malatya ekonomisinin kalkınabilmesi için yıllık yaklaşık 140 000 ton kayısı üretimi yapan üreticilerimizin belinin doğrultulabilmesi için ve ürünün ortada gezmesinin engellenmesi için yıllardır söylediğimiz Lisanslı Depoculukla ilgili olarak bir proje çalışması yapılmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımız ile Ticaret Borsası Başkanlığımızın proje ortağı olarak Kalkınma Bakanlığımıza sunmuş olduğu projeye Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan’ın tam destek vereceği garantisini kendisinden aldık. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızın ve Ticaret Borsası Başkanımızın taşın altına elini koyması ve bu konuda üreticilerimizin, ihracatçılarımızın bu şirkette bende varım demesi gerekir.

Bu şirketin yöneticisi ve yürütücüsünün Malatya Büyükşehir Belediyesi olması, bu kadar yüklü bir sorumluluğun altına, taşın altına elini koyuyor olması takdire şayan. Ben Büyükşehir Belediye Başkanıma hassaten teşekkür ediyorum. Malatya ekonomisini ayağa kaldıracak, canlandıracak, kayısının depolanması konusunda ve ürünün pazarlanması konusunda kayısı üreticilerimizin omuzlarındaki yükü bir nebzede olsa azaltma konusunda sunacağı destekten dolayı bu projeyi çok önemsiyorum.” diyerek I. OSB’de yer tahsisi yapılacağını, 10 000 ton kapasite ile üreticilerin kayısılarını depolayabileceği 18.3 Milyon TL.-lık sadece deponun kurulması için bir yatırımın Malatya’ya kazandırılacağını belirtti. Çalık, büyük ortağı Malatya Büyükşehir Belediyesi olan ve TSO ile TOBB’nin de ortağı bulunduğu şirkette kayısı üreticilerinin ve ihracatçılarının da bu şirkete ortak olarak Malatya’nın sorumluluğunu omuzlayacaklarını umduğunu dile getirdi.

Bundan sonraki süreci yürütecek olan Vali Toprak’a da teşekkür eden Milletvekili Çalık, Kalkınma Bakanlığının ve Fırat Kalkınma Ajansının destekleri ile Malatya’da çok kısa sürede bir Gençlik Merkezi kurulacağını, Vali Toprak ve Başkan Çakır’la yaptığı görüşme neticesinde bu amaçla bir yer tahsisinin yapılacağını ifade etti. Kurulacak merkezde girişimci gençlerin, üniversite öğrenimini tamamlayan gençlerin işletmeciliği öğreneceğini, işe atılacaklarını ve bu proje ile de 3 Milyon TL.- bir yatırımın daha Malatya’ya kazandırılacağını sözlerine ekledi.

Son olarak görüşlerini belirten Vali Toprak da “ Fırat Kalkınma Ajansımızın Toplantı Salonunda çok önemli bir toplantı gerçekleştirdik, Malatya’nın geleceğine katkı sağlayacak bir projenin kararını almak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Böylesi hayırlı bir çalışmada katkılarından dolayı Milletvekilimiz Çalık’a, bu çalışmanın paydaşları oldukları için Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza, konu ile ilgili olan, bizatihi esas onların yörüngesinde olan Borsa Başkanımıza ve tüm arkadaşlarımıza böylesi bir hayırlı çalışmanın paydaşları oldukları için bende teşekkür ediyorum.

Kayısı Malatya için çok önemli, Malatya ticaretinin önemli bir kısmı kayısı üzerinden sağlanıyor ve şehirde önemli bir hareketlilik sağlıyor, onun için bu noktada var olan sorunlar var, bunları en aza indirgemek için sizlerin çok önce başlatmış olduğunuz ve bu gün biraz daha sonuna yaklaştığımız Lisanslı Depoculuğun kurulması noktası en azından eminiz ki hem kalite noktasında, hem fiyat istikrarının korunması noktasında hem de üreticimizin yerinde emeğinin karşılığını bulması noktasında çok önem arz ediyor. Sizlerin katkısı ile Kalkınma Bakanlığımızın kuruluş bedeli olan 18.3 Milyon TL.- yi karşılayacak olması bizlerin elini çok güçlendirdi. Hükümetimize, Bakanımıza, Kalkınma Bakanlığımıza, sizlere, tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum.

Lisanslı Depoculuğun kurulması ile ilgili Büyükşehir Belediyemizin ana şirketin en önemli amil ortağı olması, BORSA, TSO, TOBB ve özellikle bizimde önemsediğimiz kayısı ihracatçılarımızın bu şirketi sahiplenerek bir sahibi olması ilimizin değerine de değer katacaktır.

Umuyorum ki şirketin kurulması ile birlikte, ortakları ile birlikte I. OSB.’de tahsis edilecek alanda bir an önce kazmayı vururuz.

Malatya’nın Sayın Başbakanımızın Diyarbakır’da açıkladığı 23 tane Cazibe Merkezi İl Programının içerisinde Malatya’nın da yer alması için sağladığınız katkılardan dolayı, Sayın Bakanımıza, size ve Milletvekillerimize teşekkür ediyorum,” diyerek Milletvekili Çalık’a teşekkür etti.

Vali, Malatya’nın da Cazibe Merkezlerine dâhil edilmesi ile ilimizde bir sinerjinin oluştuğunu, il içerisinden ve dışarısından yatırımcılar için güzel bir hissiyat ve heyecanın oluştuğunu bununda Malatya için hayırlı sonuçlar doğuracağına inandığını belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Vali Toprak, Kalkınma Bakanlığınca Malatya’ya tahsis edilen 100 Milyon TL.- kaynağın kullanılması amacı ile Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere değişik projelerin oluşturulduğunu, Lisanslı depoculuğunda bu projelerin en önemli sacayaklarından birisi olduğunu belirtti ve bu projenin ön etüdünü gerçekleştiren ilin bulunduğu noktadan daha ileri bir noktaya götürmekle görevli olan Fırat Kalkınma Ajansının Genel Sekreteri Öztop ve ekibine teşekkür etti.

Malatya için hayırlı olacak bu projenin yükünü sırtladığı ve ön ayak olduğu için Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır’a, TSO Başkanı Erkoç ve MTB Başkanı Özsoy’a ayrıca teşekkür eden Vali Toprak, Bakan Tüfenkci’nin ve Milletvekillerinin Malatya’ya katkı ve kaynak sağladıklarını, aktardıklarını belirterek kendilerinin de bu kaynakları en iyi şekilde kullanmak için hazırlanan projelerin alt yapısını kurarak vatandaşlarla bu güzellikleri buluşturmak amacı ve gayreti içinde büyük çaba harcadıklarını ifade etti.

Bülten- malatyahaber.com