“Lisanslı Sporcu Sayısı 170 Oldu”

Malatya İntercourt Tenis Kulübü Başkanı Ali Acar, Malatya’nın 2017 yılında teniste önemli bir gelişme sağladığını ifade ederek, “2017 Aralık ayı itibari ile aktif olarak oynayan lisanslı sporcumuzun sayısı 170’e ulaşmıştır” dedi.

Acar, teniste iyi bir ivme yakaladıklarını, bu kapsamda sporcu sayısında önemi bir artış sağlandığını kaydederek, “Malatya İntercourt Tenis kulübü olarak 2017 yılını başarılı bir şekilde geçirmenin gururunu yaşıyoruz. 2017 Aralık ayı itibari ile aktif olarak oynayan lisanslı sporcumuzun sayısı 170’e ulaşmıştır. Yaz kış demeden açık ve kapalı kortlarımızda sporcularımıza profesyonel tenis hocalarımız tarafından haftanın yedi günü dersler verilmeye devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Malatya’da ulusal tenis turnuvalarına ev sahipliği yaptıklarını, ayrıca ulusal turnuvalara sporcu gönderdiklerini aktaran Acar, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl içerisinde 7 adet Ulusal Tenis Turnuvası düzenledik. Turnuvalarımıza 24 farklı ilden toplamda 382 oyuncu katılmıştır. Ordu, Samsun, Çorum, Tokat, Van, Ağrı, İzmir, Bursa, Antalya, Tunceli, Yozgat gibi farklı illerden katılım sağladılar. Geçtiğimiz yıl içerisinde kendi sporcularımızı da Adana, Mersin, Ankara, İstanbul illerinde yapılan turnuvalara gönderdik ve başarılı sonuçlar elde ettik. Yine geçtiğimiz yıl içerisinde Erzurum da düzenlenen Spor Toto Doğu Ligi Kulüpler Arası Tenis Turnuvasında Malatya’yı en iyi şekilde temsil ederek, katıldığımız erkek takımlar kategorisinde birincilik kupasını kulübümüze getirdik.”

Acar, 2018 yılında da teniste önemli faaliyetler yapacaklarını kaydederek, “2018 yılında da Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 13 adet ulusal turnuva talebinde bulunduk. Amacımız, aktif lisanslı sporcu sayımızı artırmak, bu sporcuları Türkiye de düzenlenen klasman turnuvalarına göndererek Kulübümüz ve Malatya’nın adını Türkiye tenis camiasında en iyi şekilde duyurmaktır” diye konuştu.

Yeni Malatya Gazetesi