Liseler Arasında Gergin Maç

Malatya’da oynanan Liseli Gençler Futbol Turnuvası yarı final maçlarında tatsız olaylar meydana geldi. Hakem 5 kırmızı kart gösterince ortalık karıştı.

Yeşiltepe Stadı’nda Iğdır Lisesi ile İzmir Kipa 10. Yıl Lisesi karşı karşıya geldi. Maç, çıkan tartışmalardan dolayı zaman zaman durdu. Maçın orta hakemi iki takımdan toplam 5 futbolcuyu kural dışı davranışlardan dolayı kırmızı kart ile oyun dışında bırakırken, İzmir’den 2, Iğdır’dan ise 3 oyuncu sahadan atıldılar.

İki okul takımı yetkilileri maçın hakemlerinin verdikleri kararları eleştirirken, Iğdır Lisesi’nden bir oyuncunun kasti tekme attığı gerekçesiyle oyundan atılması sırasında saha bir anda karıştı. Yan hakemin üzerine yürüyen Iğdırlı oyuncuları devreye giren polisler engellerken, maç 5 dakikaya yakın süre durdu.

Stres ve gerginliğin had safhada olduğu karşılaşma sırasında iki takım futbolcuları sık sık tartışırken, 8 kişi kalan rakibi Iğdır önünde eline geçirdiği net gol fırsatlarını değerlendiremeyen İzmir ekibi, maçın tamamlanmasına saniyeler kala bulduğu golle maçı 2-1 galip kapattı.

Bu golden sonra Iğdırlı futbolcular maçın hakemlerinin üzerine yürürken, sinirler bir kez daha gerildi. Maçın gergin geçmesinden ötürü polisler araya girip iki lise takımı oyuncularını sakinleştirdiler.

Hakemin son düdüğüyle tamamlanan maçın ardından iki takımın teknik heyetlerinin olaylara duyarlı yaklaşmaları sonrasında maç sonunda tatsızlık çıkmadı.