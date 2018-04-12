Liselilere Polislik Mesleğini Anlattı

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen “Birlikte Başaralım” projesi kapsamında “Kariyer Günleri” etkinliği düzenlendi.

Yeşiltepe Anadolu Lisesinin konferans salonundaki programda, Malatya Polis Meslek Yüksek Okulu Eğitim Şubesinde görevli Polis Memuru Gültekin Dağdelen, öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgi verdi.

Polisin halkın can ve mal güvenliğini sağladığını, kamu düzenini koruduğunu ve düzene karşı gelenleri yakalayarak adalete teslim eden kolluk kuvveti olduğunu kaydeden Dağdelen, içinde vatan ve bayrak sevgisi olan herkesin polislik mesleğini severek yapacağını söyledi.

Yeşiltepe Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Gögen ise Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, öğrenciler için yararlı bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

Gögen, “Kariyer Günleri” etkinliğinin meslek seçimi konusunda öğrencilere rehberlik yaptığını kaydetti.

AA