“Lucescu’nun Kararı Şaşırtmadı”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı, “Lucescu’nun Sadık kararı bizi şaşırtmadı” dedi.

Radyospor’da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav’a konuşan Ravcı, kaleci Ertaç Özbir ile defans oyuncusu Sadık Çiftpınar’ın milli takıma davet edilmemesi ve yönetimin istifa ettiği iddialarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sarı kırmızılılarda performanslarından dolayı kaleci Ertaç Özbir ile defans oyuncusu Sadık Çiftpınar’ın milli takıma davet edilmesi bekleniyordu. İki oyuncu ne ilk açıklanan aday kadroda ne de sonradan davet edilen oyuncular arasında yer almadı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ravcı, “Lucescu, Antalya’da devre arası hazırlık kampında aynı yerde antrenman yaptığımız Galatasaray’ı ziyaret etmiş ve bizi ziyaret etmemişti. Lucescu antrenmanımıza gelmeye tenezzül etmedi. Lucescu’nun Sadık kararı bizi şaşırtmadı” açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz hafta içerisinde ‘yönetimin istifa’ ettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Bazı sosyal medya hesaplarında ortaya atılan iddialara ilişkin yönetim, “Amaç ve niyetin ne olduğunu anlamadığımız bu tür konular ile kulübümüzün zarar görmemesi için resmî site ve hesaplarımız dışında çıkan hiçbir haber ve paylaşımı doğru kabul etmeyiniz. Yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız” açıklamasını yaparken, sportif direktör Ali Ravcı, “Yönetim kurulumuz görevinin başında” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi