‘Lüks’ Belediye Palas!.

Mimari Projesi uluslararası ödüllü Malatya Büyükşehir Belediye binasında, “üst düzey” personeline lüks çalışma koşulları yaratmak için geniş makam odaları oluşturmaya yönelik büyük tadilat devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin genel sekreteri, 3 genel sekreter yardımcısı ile 12 daire başkanı için alafranga tuvaletli, dinlenme odalı, bir söylentiye göre duşlu odalar yapılırken, bu konuda gelen eleştiriler belediye yöneticilerince dikkate alınmıyor.

Yerel seçimlerden kısa bir süre sonra, Büyükşehir kadrolaşmasına göre oluşturulan makamların sahipleri için bina içerisinde geniş ve lüks odalar “ilk işlerden biri” olarak gündeme gelmişti. 5 yıllık geçmişi olan binada yapılan büyük çaplı iç tadilat ve düzenleme, belediyeye iş için gelen vatandaşların merakına ve tepkisine neden olurken, bu durumu “lüzumsuz iş, lüks ve masraf” olarak AKP yöneticileri ve başta Genel Başkan Yardımcısı olan Öznur Çalık dahil milletvekillerine de iletildiği, ancak herhangi bir sonuç alınamadığı bildirildi.

Başkanlık makamının bulunduğu ön bölümün 2. ve 3. katındaki odaların, birleştirme yoluyla büyütüldüğü belirtilirken, yapılan çalışmalarla ilgili sorulara bazı belediye yöneticileri “Düzenlenen makam odaları toplantılar için” derken, bazıları da “bu odalar dinlenme ihtiyacını karşılayacak şekilde yapılıyor” diye konuştular.

Belediye binasındaki bu yeni makam odası oluşturma çalışmalarının mali tutarının 830 bin lira olarak hesaplandığı, ancak bu rakamın üstüne çıkabileceği belirtiliyor.

Düzenleme kapsamında, daire başkanlıklarına bağlı daire müdürlüğü makam odalarının sayısının da 55 olarak planlandığı, bu müdürlüklerin cam bölmeli şeffaf odalarda çalışacakları öğrenildi.

“Büyükşehir statüsü ile birlikte bir anda üst makamlara terfi eden, maaşları hatırı sayılır miktarda artan üst düzey elemanların, dar, tuvaletsiz, duşsuz eski odalarda çalışması hiç olur muydu? Verimleri düşerdi. Suit makam odaları onlara feda olsun! Hatta her birine birer sekreter ve hizmetli de tahsis edilsin. Tabi makam arabaları da bu odaları kullanacaklara yakışır marka ve modellerle değiştirilsin!” espri ve eleştirileri de yapılan düzenlemeye, binanın proje sahibi olan ve en küçük tadilat için bile onayı gereken Yüksek Mimar Prof.Dr. Ahmet Vefik Alp’ın nasıl onay verdiği de merak konusu oldu.

FOTOĞRAFLAR: Belediye binasındaki iç tadilat ve makam odası oluşturma çalışmalarından