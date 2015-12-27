Lüks Işığında Av



Malatya’nın Darende ilçesinde lüks ışığında balık avlanarak, eski usulle balık avlanması yeni nesile gösterildi.



Malatya’nın Darende ilçesi Nadir Mahallesi’nden bir grup Tohma Çayına dökülen Günpınar Şelalesi suyunda mahalle sakinlerinden baba Haceviz Kalaycı, oğlu Rıdvan Kalaycı ile hem çocuklarına hem de mahalle sakinlerine yıllar önce babalarının ilçede elektrik olmadığı dönemlerde hem ışık yerine hem de lüks (tüpgaz ışığı) ile balık avladıklarını söyledi. Kalaycı, “Biz de bu adetlerimizi yeni nesillerimize gösterelim dedik. Balık avında dinamik, potas, gibi aletler kullanarak av yapanlara örnek olsun bu şekilde de balık tutulduğunu da bildirmekti amacımız” dedi.

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