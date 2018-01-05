“Lütfen Sahamıza Dokunmayın!”

Sümer Lisesi’nin arkasında bulunan kent merkezindeki tek toprak saha, kütüphane yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edildi. Sahada yıllardır spor yapanlar ise tepkili..

Büyükşehir Belediyesi’nin etrafındaki parseller birer birer yapılaşmaya açılıyor. Belediye binasının arkasının 10 dönümlük alanın Arkeoloji Müzesi yapılmak üzere Kültür Bakanlığı’na tahsisinin ardından kent merkezindeki tek toprak saha olan, yaklaşık 50 yıldır mahalle halkının yanı sıra, emeklisinden esnafına, doktorundan öğretmenine, engellisinden dezavantajlı gruplara kadar her yaştan insanın spor yaptığı Sümer Lisesi’nin arkasındaki toprak saha, kütüphane yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edildi.

Haftanın 7 günü sahada top oynayan, spor ve yürüyüş yapan, bazı gençlerin kötü alışkanlıklarından ve madde bağımlılığından kurtulmasına vesile olan sahanın, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisi, 2 yıl içinde bina yapılması ve okul binasına zarar verilmemesi koşulu ile uygun görüldü. Beton ve trafik arasında sıkışmış kent merkezindeki toprak sahada spor yaparak nefes alan gençler ve vatandaşlar ise “Kütüphaneyi başka yere yapın. Lütfen toprak sahamıza dokunmayın’ diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

“Kötü alışkanlıklarından kurtulanlar oldu”

Toprak sahada futbol oynayan İnönü Üniversitesi öğrencisi Eşref Yağar, kent merkezinde spor yapılacak alanların her geçen gün azaldığını belirterek “Buradan yetkililerimize, büyüklerimize seslenmek istiyorum. Güzel bir spor alanımız var, bunu elimizden almayın lütfen. Tanıdığım ve kötü alışkanlığı olan birçok genç arkadaşımız bu alışkanlıklarından spor yaparak kurtuldu ve sürekli bizimle burada futbol ve basketbol oynuyorlar. Spor yapıyorlar. İşe girip kendine düzenli bir hayat kuranlar oldu. Toprak sahamızı elimizden almasınlar” dedi.

Sahanın müdavimlerinden Eski Güreş Antrenörü ve Hakemi Bereket Kanatlı da, “Burada haftanın 3 günü muhtelif yaş gruplarıyla spor yapıyoruz, müsabakalar düzenliyoruz. Daha önceleri Şeker Fabrikası spor alanında yapıyorduk. Orası kapandıktan sonra okulun yöneticileri sağ olsunlar bize burayı açtılar. Herkes elinden geleni yaparak stadı bu hale getirdi. Kültür- fizik yapanlar, Beden Eğitimi bölümüne hazırlananlar var. Yani anlayacağınız geçmişte Şeker Stadının, görevini bu saha yapıyor. Bu saha şu anda bütün Malatya’ya hitap ediyor. Başka yerlerde spor alanlarımız yok mu var ama yeterli değil. Burası merkezi bir yer. İnsanlar evine giderken yarım saat dahi olsa spor yapıp gidiyor. Burada spor yapılmadan önce madde bağımlılarının mekanı haline gelmişti. Spor sayesinde düzgün ve sağlıklı bir yaşam alanı haline döndü. Kütüphane her yere yapılabilir” diye konuştu.

“Şehirde semt sahaları kalmadı”

Eski futbolcu Hüseyin Ekmekçi ise, spor yapılan alanların daha artırılması gerekirken tam tersine var olanların yok edilmesine bir anlam veremediklerini belirtti. Ekmekçi, “Şehirde semt sahaları kalmadı. Gençler, yaşlılar, emekliler, öğrenciler burada toplanıp spor yapıyorlar. Burası açık bir alan. Buranın spor alanı olarak kalmasında fayda var” ifadelerini kullandı.

Sahanın Bakanlığa tahsisi resmi olarak da gerçekleşti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, mülkiyeti Milli Emlak’a (Hazineye) ait ve Milli Eğitim’e tahsisli Sümer Lisesi’nin arkasındaki toprak sahaya, kütüphane binası yapmak için Milli Emlak Müdürlüğüne tahsis talebinde bulundu. Tahsis talebi, okul binalarına (Sümer Lisesi) zarar vermemek (muhafaza edilmesi) ve 2 yıl içinde yapılması koşulu ile kabul edildi.

Tahsis talebi ile ilgili Malatya Valiliği Defterdarlık Müdürlüğü’nün Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne gönderdiği yanıtta; “Hazine adına kayıtlı, 1.5000 ölçekli Nazım İmar Planında 6.160.00 m2’kısmı “Eğitim Tesis Alanı” olarak ayrılan 5.340.00 m2’lik kısmının “Kültürel Tesis Alanı” olarak ayrılan taşınmazın imar durumlarına göre tahsisi ilgili yazılar ile talep edilmektedir. Konu hakkında il Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan ilgi yazı ile bahse konu taşınmazın 5.340,00 M2 lik kısmının tahsisine “arsa üzerindeki yapıların muhafaza edilmesi şartıyla” muvafakat verildiği bildirilmiştir.

Bilindiği gibi 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. Maddesinin bendi ile 5018 sayılı yasanın 5436 sk değişi 47. Maddesi tahsis yetki ve görevini bakanlığımıza vermektedir. Bu yetkiye istinaden; Battalgazi İlçesi Şifa Mahallesinde bulunan 580 ada 157 parsel numaralı taşınmazın 1/5000 ölçekli nazım imar planında kültür tesis alanı olarak ayrılan 5.340,00 m2’lik kısmının Milli Eğitim Bakanlığı adına olan tahsisinin kaldırılarak arsa üzerindeki yapıların muhafaza edilmesi şartıyla İl halk Kütüphanesi yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı adına 2 yıl süreyle ön tahsisi ; Geriye kalan ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Eğitim Tesis Alanı olarak ayrılan 6.160.00 m2’lık kısmının ise Milli Eğitim Bakanlığı adına Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak kullanılmak üzere yeniden tahsisi Defterdarlık Makamının 16.11.2017 tarihli ve 13448 Sayılı olur’ları ile uygun görülmüştür” ifadeleri yer aldı.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com