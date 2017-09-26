Ayrılığı M.Başakşehir Duyurdu!
Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir’in yardımcı hocası Erol Bulut ile anlaştı. Erol Bulut’un ayrılığı sonrası Medipol Başakşehir kulübü bir açıklama yayınladı.
Ertuğrul Sağlam’ın istifasının ardından 12 gündür teknik direktör arayışını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor mutlu sona ulaştı. Birçok ismin gündeme geldiği sarı kırmızılılarda yönetim, Medipol Başakşehir’de Abdullah Avcı’nın yardımcısı Erol Bulut ile anlaşma sağladı. Medipol Başakşehir, bu anlaşma sonrası Bulut ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Evkur Yeni Malatyaspor’da teknik heyet sorunu çözüldü. Sağlam’ın istifası sonrası teknik direktör listesinde yer alan Erol Bulut ile görüşen yönetim, genç teknik adamla her konuda anlaşma sağladı. Bulut’un olumlu yanıtı sonrası Medipol Başakşehir yönetimiyle görüşen sarı kırmızılı yönetim, olumlu cevap aldı.
Medipol Başakşehir, Erol Bulut’un Evkur Yeni Malatyaspor ile anlaşması üzerine ayrılıkla ilgili bir açıklama yaptı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “2014-2015 sezonundan bu yana takımımızda yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Erol Bulut ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Erol Bulut’a kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Öte yandan, kendisinden boşalan yardımcı antrenörlük görevine teknik heyetimizden Orhan Ak getirilmiştir” denildi.
Evkur Yeni Malatyaspor’un genç teknik adamla 2 yıllık anlaşma imzalayacağı belirtildi.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
erol bulut olmasa ,diger hocalar alışmıs o kulup senın bu kulup benim diyip istifayı basıyorlar nasıl olsa superligde yer boşalınca medyadaki gucunude kullanıp bu kuluplere kapagı atıyor sıkıyı görunce kacyorlar basında görduk malatyaya zorla hoca yapılmak istenenleri böyle bir hoca yerine gelecek vadeden erol bulutu tercih etmek bence dogru digerleri sadece duygusal yaklaşıyorlar
Tablet reisin dediği gibi ne çıkacak bilmiyorum çok korkuyorm =) BOMBA TRANSFERCI ADİL BEY AMCA BOMBA Bİ TEKNİK ADAM ALDI =) UMARİM ELİMİZDE PATLAMAZ O DA FUTBOLCULAR GİBİ . ŞU ADAMA ALLAH AŞKINA BİRİ SORSUN ADİL AMCA TRANSFERLERİ NEYE BAKARAK YAPTIN DİA, CICOKHO,O KARA DEFANS FERNOLLE ALLAH AŞKINA SÖYLE BUNLARI TAKIMA GETİRMEKTEKI AMAÇ NE ? ADAMLAR OLMÜS ÜSTÜNE TOPRAK ATAN YOK =) ÇIK BO KERE DE HATALARINI KABUL ET BE ADİL HEY AMCAAAAA
Yarın görüşürüz ligin dibine demir atın bu yönetim bizi saf zannediyo ya sennasil birinin yedeğini benim memleketime layık görürsun inanılmaz şiirden uykum kaçtı buhafta maçı izlemeye gelmeyecem başkan yedek hocanıal istifaet eyer Malatyayı seviyorsan yolyakinken git busenin babanın malı deyil ikimilyon Malatyalının istikbali fedari iftiharı
Yeni hocamız hayırlı olsun Yardımcısı malatyaalı olsun.
Büyük Malatya taraftarının beklentileri her zamanki gibi beklentisi karşılanmasa da mantıklı bir seçim gibi duruyor.
Hayırlı olsun.
Kım ne derse desin.Mantıklı bir seçim.Geldiği klüp belli.Böylesine başarıya aç insanlar ancak Anadolu klüplerini bir yere getirebilir.Örnekmi:işte size göztepe.Ancak sabırlı olmalı hocaya destek verilmelidir.Bir maçla şampiyon olunamıyacağı gibi,bir maçla küme de düşülmüyor.Mualesef bu konuda biz malatyaspor taraftarının böyle bir zaafı var.Yönetimi tebrik ediyor,Malatyasporumuza hayırlı olsun diyorum.
2 haftadır takımı çalıştıran malatyalı hakan hoca yardımcı antrenör olmalıdır.
Doğru olan bir karar;Erol Bulut Kendini İspat İçin Bir Fırsat Belli bir başarıya doymuş Hocalardan olmaması iyi..
hayırlı olsun
Hayirli olsun malatyamiza sans getirir yukari dugru yukselise gecer.
En iyi karar.Hayırlı olsun.
Hadi hayırlısı kulüp cambazı hocalardan zaten hayır gelmezdi.İş bulamayan bulduğunda ise aniden kaçanlardan..Lakin erol bulut kendini kanıtlamaya,yardımcılıktan terfi etmeye geliyor.Bence isabetli bir karardır.Hem takımımız adına hemce hoca adına inşallah her ikisinide başarır..Hayırlı olsun..
Usta sofor surucu adayi….
Hayırlı olsun.
Yilin bombası!!!
Haydi hayırlı olsun…isabetli karar olmuş.yönetimi kutlarım….
hayırlı olsun