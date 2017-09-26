Ayrılığı M.Başakşehir Duyurdu!

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir’in yardımcı hocası Erol Bulut ile anlaştı. Erol Bulut’un ayrılığı sonrası Medipol Başakşehir kulübü bir açıklama yayınladı.

Ertuğrul Sağlam’ın istifasının ardından 12 gündür teknik direktör arayışını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor mutlu sona ulaştı. Birçok ismin gündeme geldiği sarı kırmızılılarda yönetim, Medipol Başakşehir’de Abdullah Avcı’nın yardımcısı Erol Bulut ile anlaşma sağladı. Medipol Başakşehir, bu anlaşma sonrası Bulut ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da teknik heyet sorunu çözüldü. Sağlam’ın istifası sonrası teknik direktör listesinde yer alan Erol Bulut ile görüşen yönetim, genç teknik adamla her konuda anlaşma sağladı. Bulut’un olumlu yanıtı sonrası Medipol Başakşehir yönetimiyle görüşen sarı kırmızılı yönetim, olumlu cevap aldı.

Medipol Başakşehir, Erol Bulut’un Evkur Yeni Malatyaspor ile anlaşması üzerine ayrılıkla ilgili bir açıklama yaptı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “2014-2015 sezonundan bu yana takımımızda yardımcı antrenörlük görevinde bulunan Erol Bulut ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Erol Bulut’a kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Öte yandan, kendisinden boşalan yardımcı antrenörlük görevine teknik heyetimizden Orhan Ak getirilmiştir” denildi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un genç teknik adamla 2 yıllık anlaşma imzalayacağı belirtildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi