M.Başakşehir:1- E.Yeni Malatya:0 (İlk Yarı)

Süper Ligin 28.haftasının açılış maçında Medipol Başakşehir ile Evkur Yeni Malatyaspor, İstanbul’da karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın ardında yer alan Medipol Başakşehir kazanıp yoluna devam etmek, Evkur yeni Malatyaspor ise zorlu deplasmandadan puan çıkarıp, yükselişe geçmek istiyor.

Ligde geride kalan 27 haftada 17 galibiyet, 5 beraberlik, 5’te mağlubiyet alan Medipol Başakşehir 56 puan topladı. Lider Galatasaray’ın 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan İstanbul temsilcisi, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda şampiyonluğun en güçlü adayları arasında yer alıyor.

Sahasında oynadığı 13 karşılaşmada 32 puan toplayan Medipol Başakşehir, 13 karşılaşmada 10 galibiyet, 2 beraberlik alırken, sadece 1 kez mağlup oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor ise Süper Lig’de geride kalan 27 haftada 10 galibiyet, 7 beraberlik, 10’da mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar, topladığı 37 puanla 9’uncu sırada yer alıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, şuana kadar deplasmanda 13 karşılaşmaya çıktı. Sarı kırmızılılar, 13 karşılaşmanın 4’ünü kazanırken, 3’ünde berabere kalıp, 6’sını kaybetti ve 15 puan topladı.

STAT: 3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı

HAKEMLER: Barış Şimşek (Trabzon Bölgesi-Süper Lig Hakemi), Mehmet Metin (Trabzon Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), Mehmet Kısal (Rize Bölgesi-Süper Lig Yardımcı Hakemi), 4.hakem Bahattin Şimşek (Aydın Bölgesi-Süper Lig Hakemi)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 1.Volkan Babacan, 3.Gael Miditri Clichy, 5.Emre Belözoğlu, 6.Alexandru Epureanu, 7.Edin Visca, 10.Sheyi Emmanuel Adebayor, 11.Ejdero George Rinaldo Elia, 14.Arda Turan, 17.İrfan Can Kahveci, 21.Mahmut Tekdemir, 80.Uilson De Sozau Paula Junior

YEDEKLER: 34.Fehmi Mert Günok, 4.Joseph Larweh Attamah, 15.Riad Bajic, 19.Mevlüt Erdinç, 23.Tunay Torun, 27.Manuel Mrouan Da Costa Trindade, 29.Kerim Frei, 33.Uğur Uçar, 39.Alparslan Erdem, 88.Gökhan İnler

TEKNİK SORUMLU: Abdullah Mucib Avcı

EVKUR YENİ MALATYASPOR: 25.Ertaç Özbir, 7.Michael Pereira, 8.Murat Yıldırım, 9.Khalid Boutaib, 77.Rahman Buğra Çağıran, 16.Sadık Çiftpınar, 21.Adem Büyük, 22.Aly Cissokho, 27.İssam Chebake, 35.Aytaç Kara, 37.Arturo Rafeal Mina Meza

YEDEKLER: 30.Fabien Ceddy Farnolle, 3.Matheus Doria Macedo, 10.Nacer Barazite, 11.Eren Tozlu, 47.Berk Yıldız, 87.İssiar Dia, 88.Fernando Emanuel Dening, 89.Gilberto Olivera Souza Junior, 90.Abdoulaye Sadio Diallo, 97.Mustafa Eskihellaç

TEKNİK SORUMLU: Erol Bulut

Dakika 2: Evkur Yeni Malatyaspor takımından Aly Cissokho sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortaladı defansa çarpan top kornere çıktı. Aytaç Kara ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Rahman Buğra Çağıran, kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan şutunu çekti ancak kaleyi bulamadı.

Dakika 9: Visca’nın soldan pasında Adebayor’dan önce kaleci Ertaç Özbir kalesini terk edip topu kontrol etti ve mutlak bir golü önledi.

Dakika 10: Medipol Başakşehir takımından Gael Clichy rakip ceza sahası önünden ortalı, defansa çarpan top kornere çıktı. Korneri Emre kullandı Mina topu karşıladı.

Dakika 12: Evkur Yeni Malatyaspor takımından Adem Büyük tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.

Dakika 13: Medipol Başakşehir’de Edin Visca’nın kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

Dakika 15: Gael Miditri Clichy’in soldan ortasında İrfan Can Kahveci ceza sahası içerisinde kafayla dokundu. Adebayor’un arkaya bıraktığı topa Edin Visca vurdu top farklı şekilde üstten auta çıktı.

Dakika 17: Pereira, ceza sahasına iyi hareketlenen Boutaib’e pasını gönderdi ancak Epureanu kornere gönderdi. Aytaç Kara’nın sağdan kullandığı korner atışını Mina kafayı vurdu top, kaleci Volkan’da kaldı.

Dakika 18: Medipol Başakşehir golü buldu. Júnior Caiçara’nın sağdan pasında Visca ceza sahasında topla buluştu. Vicsa rakibini geçerek Elia’ya pasını aktardı. Elia, topu ağlara göndermekte zorlanmadı: 1-0.

Dakika 24: Khalid Boutaib, ceza sahasının dışından sağ çaprazdan kaleyi yokladı top, kaleci Volkan Babacan’ın kucağında kaldı.

Dakika 28: Adebayor, sol kanatta Elia ile yaptığı duvar pası sonrası kaleyi yokladı, kaleci Ertaç topu rahatlıkla kontrol etti.

Dakika 30: Júnior Caiçara’nın sağdan ortasında Adebayor kafayı vurdu top auta çıktı ancak bu pozisyonda hakem ofsaydı işaret etti.

Dakika 32: Pereira’nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda Epureanu’ya çarpan top kornere çıktı. Aytaç Kara korneri kullandı Adebayor ön direkte topu uzaklaştırdı. Dönen topu Murat Yıldırım bir kez daha ortaladı Mina’nın röveşatasında top kaleci Volkan’da kaldı.

Dakika 35: Evkur Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir yarı alanında baskı kurdu. Sağdan topu taşıyan Chebake Boutaib’e pasını aktardı. Khalid Boutaib’in sert şutunda kaleci Volkan topa sahip oldu.

Dakika 37: Elia’nın soldan ortasında Adebayor dokunamadı. Arka direkte Edin Visca ceza sahasına çevirdi Adebayor’dan önce Sadık araya girdi ve topu kornere gönderdi.

Dakika 43: Elia’nın akıl dolu pasında İrfan Can, Sadık’ı geçti ancak Chebake iyi kademeye girdi, topu kornere göndererek, mutlak bir golü önledi.

İlk yarıda Medipol Başakşehir yüzde 71, Evkur Yeni Malatyaspor yüzde 29’luk bir oranla topla oynadı.

İlk yarının sonuna oynanmamış süre olarak 1 dakika ilave edildi.

İlk yarı 1-0 Medipol Başakşehir’in üstünlüğüyle tamamlandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi