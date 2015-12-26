M.Belediye Galatasaray Karşısında

Malatya Belediyespor Voleybol takımı Türkiye Kupası’nda iki rakibini aynı skorla geçti. Malatya ekibi Pazar günü de Galatasaray’la karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz yıl Voleybol 1. ligine yükselen Malatya Belediyespor, 29 Eylül’de başlayacak olan lig maçları öncesinde, Türkiye Kupası mücadelesi yapıyor. Kupanın İstanbul’da oynanan C grubunda yeralan Malatya Belediyespor, Antalya Manavgatspor’u, Cumartesi günü de İstanbul MEF Okulları ekiplerini 3-0’lık skorlarla geçerek 2. tura çıkmayı garantiledi.

Malatya Belediye, C grubunda son maçını Pazar günü saat 12.00’de İstanbul Burhan Felek Spor Salonu’nda Galatasaray’la yapacak. Teknik Sorumlu Habil Demiralp, transferlerini tamamlayamayan Galatasaray’ın eksik kadrosu nedeniyle avantajlı olduklarını, bu maçı da kazanmak istediklerini söyledi.