31 Yıl Önce Malatya Belediyespor Olarak Başladı

1986 yılında Malatya Belediyespor olarak kurulan ve 2010 yılında Malatya futbolunun yeni umudu olarak Yeni Malatyaspor ismiyle yoluna devam eden Evkur Yeni Malatyaspor, 31 yıllık süreçte Süper Ligi gördü.

TFF 1. Lig’de ilk sezonunda sıkıntılar yaşayan Evkur Yeni Malatyaspor’a, spor otoriteleri ‘bu takım küme düşer’ gözüyle bakıyordu. İlk sene kümede kalan hatta Play-Off’un kapısından dönen sarı kırmızılı takım, ligdeki ikinci sezonunda ise fırtına gibi esti.

Lige muhteşem bir başlangıç yapan Evkur Yeni Malatyaspor, 33 haftalık bölümde 24 hafta zirvede kalırken, ligin bitimine bir hafta kala adını Süper Lig’e yazdırdı.

Malatya Belediyespor adıyla 1986 yılında kurulan sarı-siyahlı kulüp, 2009-2010 sezonunda 3. Lig Klasman Grubu’nda Play-Off müsabakalarında yer aldı ve adını 2. Lig’e yazdırmayı başardı.

2010 yılında Yeni Malatyaspor adıyla Malatya futboluna yeniş bir ses, yeni bir soluk getiren Evkur Yeni Malatyaspor, 2014-2015 sezonunda 2. Lig Beyaz Grubu 66 puanla lider tamamladı ve TFF 1. Lig’e yükseldi.

Sponsor firmalarla yaptığı anlaşma gereği geçtiğimiz sezon Alima, bu sezon da Evkur adını taşıyan Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig’de ikinci sezonunda Süper Lig’e çıkarak, büyük bir başarıya imza attı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi