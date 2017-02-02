M.Büyükşehir 2. Devrede İddialı

Malatya Büyükşehir Belediyespor kadın ve erkek masa tenisi takımları, Antalya’daki 1. Lig 2. Devre 3. Etap müsabakalarında iddialı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) tarafından organize edilen ve Antalya’da başlayan ve 5 Şubat’ta sona erecek olan 1. Lig 2. Devre 3. Etap müsabakalarına katılan Malatya Büyükşehir Belediyespor kadın ve erkek masa tenisi takımları, iyi sonuçlar elde edip, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor.

Malatya Büyükşehir Belediyespor kulüp başkanı Orhan Barman, masa tenisi takımlarına 1. Lig 2. Devre müsabakalarında başarılar diledi.

Masa tenisi branşında iyi bir ekiplerinin olduğunu ifade eden Barman, “Takımlarımız Antalya’da 1. Lig 2. Devre müsabakalarında mücadele edecek. Takımlarımız inşallah iyi sonuçlarla Malatya’ya dönecek” dedi.

BİRİNCİ LİG BİRİNCİ ETAP MÜSABAKALARI MALATYA’DA YAPILMIŞTI

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) tarafınsan organize edilen 1. Lig 1. Etap müsabakaları 7-9 Ekim 2016 tarihleri arasında Malatya’da yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor erkek masa tenisi takımı, birinci etap müsabakalarında 16 puan, kadın takımı ise 12 puan toplayabildi. Malatya Büyükşehir Belediyespor erkek ve bayan masa tenisi takımları ikinci etap öncesi önemli bir avantaj elde etmiş oldu.

TRABZON’DAN İYİ SONUÇLARLA DÖNDÜLER

Türkiye Masa Tenisi 1. Lig 2. Etap müsabakaları Trabzon’da oynandı. Malatya Büyükşehir Belediyespor erkek masa tenisi takımı, oynadığı 7 müsabakada 5 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. İki etapta 28 puan toplayan erkek takımı, Bursaspor’un arkasında ikinci sırada yer aldı. Malatya Büyükşehir Belediyespor bayan masa tenisi takımı ise 6 müsabakada 3 galibiyet, 3’te mağlubiyet aldı. Bayanlar, ikinci etabı 7’nci sırada tamamladı.

Yeni Malatya Gazetesi