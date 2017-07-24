M.Gücü’nde İkizlerle Sözleşme

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) takımlarından Malatya Gücü Futbol Kulübü, ilk sezonunu geçireceği BAL Ligi için iddialı bir kadro kuruyor.

İnönü Üniversitesispor’un BAL Ligi’nde devam etmeme kararı almasının ardından sarı siyahlı kulübü devralan Malatya’nın köklü kulüplerinden 1932 Malatya Gücü, ligde Malatya Gücü Futbol Kulübü ismiyle mücadele etmeye hazırlanıyor.

Teknik sorumlu Murat Kurt ile yoluna devam edecek olan kırmızı beyazlılar, devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından kısa bir süre önce başladığı transfer çalışmalarını daha da hızlandırdı.

Malatya’ya ikinci profesyonel takımı kazandırmak isteyen Malatya Gücü Futbol Kulübü, yeni sezon çalışmaları kapsamında İnönü Üniversitesispor’un formasını giyen Garip Erayabakan’ın yanı sıra 1932 Malatyagücü’nün ikiz futbolcuları Mehmet ve Ahmet Aşıt ile sözleşme imzaladı.

“ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR..”

Malatya Gücü Futbol Kulübü Sportif Direktörü ve Futbol Şube Sorumlusu Aziz Yiğit, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde önemli oyuncuları kadrolarına kattıklarını ifade ederek, “Geçen sezonun iskeletini koruma adına Yunus Emre Kutlu, Engin Yıldız, Enes Pehlivan ve Ebubekir Bozan ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu oyuncuları kadromuza katmak için temaslarımız devam ediyor. Ayrıca geçen sezonun önemli oyuncusu Ebubekir Yardım ve Turgut Ulutaş’ı da şartlar oluşursa kadromuza katmayı düşünüyoruz” dedi.

Hedeflerinin 3. Lig olduğunu kaydeden Yiğit, şunları söyledi: “Amacımız Malatya’ya bir profesyonel takım daha kazandırmak. Şampiyonluk parolasıyla sezona başlayacağız. Bu noktada da iyi bir kadro kurmak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Hedefimiz doğrultusunda 2 ya da 3 oyuncu daha kadromuza katabiliriz.”

Yiğit, sezon hazırlıklarının Temmuz ayı sonunda Malatya’da başlayacağını da sözlerine ekledi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi