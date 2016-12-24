M.Yeşilyurt Belediye Antalya’da

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, devre arası kamp çalışmalarına Antalya’da başladı.

BAL Ligi 2. Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren ve ilk yarıyı lider Adıyaman 1954 Spor’un 1 puan gerisinde 28 puanla ikinci sırada tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Antalya Belek Limak Atlantis Otel’de devre arası kamp çalışmalarına start veren turuncu yeşillilerin kamp çalışmaları 3 Ocak’ta sona erecek.

Teknik direktör İsmail Tekin yönetiminde devre arası kamp çalışmalarını sürdüren turuncu yeşillilerde, takıma yeni katılan Melik Balkaş ile sakatlığı nedeniyle bir süredir İstanbul’da tedavi gören Yusuf Çelik’te kamp çalışmalarında yer alıyor.

Turuncu yeşilliler, ikinci yarı hazırlıkları çerçevesinde 2 hazırlık karşılaşması oynayacak.

“BU SÜRECİ İYİ DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un teknik direktörü İsmail Tekin, devre arası kamp çalışmalarına Antalya’da başladıklarını anımsatarak, kamp çalışmalarını en iyi şekilde değerlendirip, ikinci yarıya iyi bir şekilde başlamak istediklerini kaydetti.

Tekin, ligin ikinci yarısında şampiyonluk yarışının daha da kızışacağına dikkat çekerek, “Sezona bir dizi sakatlıklarla başladık. Bir anlamda dezavantajlı başladık diyebilirim. Sakat futbolcularımızın çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşadık ama daha sonrasında istediğimiz sonuçları aldık. Şimdi ikinci yarıya hazırlanıyoruz. Kamp çalışmalarını en iyi şekilde değerlendirip, iyi hazırlanacağız. İkinci yarı bizim adımıza daha farklı olacak” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi