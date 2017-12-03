Final

Final

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Malatya Haber -

M.Yeşilyurt Belediye Deplasmanda Mağlup

M.Yeşilyurt Belediye Deplasmanda Mağlup
  • 03.12.2017
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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor, deplasmanda Şanlıurfa temsilcisi 11 Nisanspor’a 1-0 mağlup oldu.

  BAL 2. Grubun 11. hafta maçında Malatya Yeşilyurt Belediyespor, deplasmanda 11 Nisanspor’a konuk oldu. İlk yarının 45. dakikasında Yeşilyurt Belediyespor’dan Mehmet Ali Kayailli kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yeşilyurt Belediyespor ikinci yarısını 10 kişi oynadığı karşılaşmayı 1-0 kaybetti.

  Şanlıurfa 11 Nisan 1 Nolu Sentetik Sahada oynanan karşılaşmayı Kayseri Bölgesi Hakemlerinden Özgür Reha Alıcı yönetti. Alıcı’nın yardımcılıklarını Kayseri Bölgesi Hakemlerinden Ahmet İzci ve Dursun Asutay yaptı. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Kayseri Bölgesi Hakemlerinden Cem Eray Eşmekaya yaptı.

  11 Nisanspor sahaya Abdullah Bilal Toplu, Süleyman Can, İlham Gündem, İbrahim Yıldırım, Hasan Ceylan, Sercan Özdem, Hakan Gümüş, Engin Yağmur, Adem Karahan, Abdulkarım Shoaib, Ömer Sunar on biriyle sahaya çıktı. Malatya Yeşilyurt Belediyespor ise Metehan Erdem, Mehmet Ali Kayailli, Bedrettin Bulguru, Yunus Emre Eserdi, Erhan Özdil, Harun Aytemur, Cuma Nasır, Erdal Küçükkara, Mustafa Maden, Abdulvahap Kaya, Royal Najafov on biriyle mücadele etti.

  Malatya Yeşilyurt Belediyespor aldığı bu mağlubiyet sonrasında 15 puanda kalırken, 11 Nisanspor ise puanını 19’a yükseltti.

Yeni Malatya Gazetesi

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