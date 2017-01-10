M.Yeşilyurt Belediye Galibiyetle Başlamak İstiyor

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ikinci yarıya galibiyetle başlayıp, sezon sonunda da hedeflediği yerde ligi tamamlamak istiyor.

Ligin ilk devresini lider Adıyaman 1954 Spor’un 1 puan gerisinde 28 puanla ikinci sırada tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor, ligin ikinci yarısında ilk maçını deplasmanda Tunceli ekibi 62 Pertekspor ile oynayacak. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ve bu hedefine ulaşmak için iyi bir kadro kuran turuncu yeşilliler, deplasmanda iyi bir sonuçla dönerek, ikinci yarıya 3 puanla başlamanın hesaplarını yapıyor.

“ŞAMPİYONLUĞA ULAŞACAĞIZ”

Ligin ilk yarısında yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası yeşil sahalara golle dönen takımın kaptanı Cuma Nasır, ikinci yarıya iyi başlayıp, sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istediklerini söyledi.

Nasır, takım olarak iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade ederek, “Antalya’da verimli bir kamp dönemi geçirdik. Takımda iyi bir hava var. Takım olarak birbirimize kenetlendik ve hedefe ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takımdaki arkadaşlık giderek pekişmeye başladı. Bu lige de en iyi şekilde yansıyacaktır. Sezon sonunda da şampiyonluk sevincini yaşamak istiyoruz” dedi.

Ligin ikinci yarısında şampiyonluk yarışının çekişmeli geçeceğini kaydeden tecrübeli futbolcu, “İkinci yarı maçlar daha zor olur. Ancak biz devre arasında takım olarak çok iyi hazırlandık. İkinci yarıya hazırız. İlk maçımızı deplasmanda 62 Pertekspor ile oynayacağız. Deplasmandan iyi bir sonuçla dönüp, ikinci yarıya iyi başlamak istiyoruz” diye konuştu.

“İKİNCİ YARIYA İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ”

Takımın tecrübeli defans oyuncusu Ziya İstek, devre arası kamp çalışmalarının iyi geçtiğini belirterek, ikinci yarıya iyi başlayıp, emin adımlarla hedeflerine yürümek istediklerini söyledi.

İstek, iyi bir kamp dönemini geride bıraktıklarını ve 62 Pertekspor maçına hazırlandıklarını ifade ederek, “İlk yarıyı istediğimiz bir yerde bitirdik. Adıyaman 1954 Spor’un 1 puan arkasındayız. Devre arası öncesi 11 Nisan Spor karşısında aldığımız galibiyet bizim için iyi oldu. Son 3 maçımızı kazanıp, devre arası kamp çalışmalarına öyle girmek istiyorduk. Bunu da çok şükür başardık. Kamp çalışmalarımız oldukça verimli geçti. İkinci yarının ilk maçı olan 62 Pertekspor maçına hazırlanıyoruz. İkinci yarının ilk maçında galip gelip, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Ligin ilk yarısını istedikleri gibi geçirdiklerini ancak ikinci yarının daha zor olacağını dile getiren İstek, şunları söyledi: “İkinci yarılar her zaman daha zor olmuştur. Bu anlamda bizi de zorlu bir ikinci yarı bekliyor. Her takım puan kaybetmeme amacında olacak ve bu bilinçle sahaya çıkacak. Çünkü puan kaybeden takımlar alt sıralara düşecektir. Biz, ikinci yarıda istediğimiz sonuçları alıp, hedefe yürümek istiyoruz. Ligin ilk yarısına birçok sakat arkadaşımız nedeniyle sıkıntılı başlamıştık. Ama kamp sürecini en iyi şekilde değerlendirdik. Amacımız ikinci yarıya iyi başlayarak, hedefimize emin adımlarla yürümek” diye konuştu.

Yeni Malatya Gazetesi