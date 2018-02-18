M.Yeşilyurt Belediye İlk Golü Attı Ama..
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor, deplasmanda Gaziantep temsilcisi Şehit Kamil Belediyespor’a konuk oldu.
Gaziantep Şehit Kamil İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Abdurrahman Haymana yönetirken yardımcılıklarını Mehmet Yağmur ve Hamdiye Çelik yaptı.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Mustafa Maden’in golüyle 1-0 öne geçti. Şehit Kamil Belediyespor, bulduğu 2 golle, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Malatya Yeşilyurt Belediyespor aldığı sonuçla haftayı 20 puanla 8. sırada tamamladı. Yeşilyurt Belediyespor grubun 20. hafta sahasında Elazığ Yolspor’u konuk edecek.
Yeni Malatya Gazetesi
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