M.Yeşilyurt Belediye Lige Farklı Başladı

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyspor, ligin ilk haftasınsa sahasında oynadığı karşılaşmada Kahramanmaraş ekibi 1920 Maraşspor’u 4-0 mağlup etti.

Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanan karşılaşmayı Eyüp Taştan, Zekeriya Bolat, Dursun Zeyrek hakem üçlüsü yönetti.

Maçın başından sonuna kadar rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, sahadan 4-0 üstün ayrıldı ve sezona galibiyetle başladı. Yeşilyurt Belediyespor’a galibiyeti getiren golleri dakika 8 ve 45’de Mert Ali Turgut, dakika 51’de Cuma Nasır, dakika 88’de Röyal Necefov kaydetti.

Malatya’nın Spor Toto BAL Ligi 2. Grup’taki bir diğer temsilcisi İnönü Üniversitesispor ise ligin ilk haftasında Gaziantep ekibi Şehit Kamil Belediyespor’a konuk oldu.

Şehit Kamil İlçe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Ali Alkan, Bendegül Ercan ve Tugay Benek hakem üçlüsü yönetti.

Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve taraftarla sahadan 0-0 berabere ayrıldı. İnönü Üniversitesispor, aldığı sonuçla sezona 1 puanla başlamış oldu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi