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Malatya Haber -

M.Yeşilyurt Belediye Tekin’le Devam

M.Yeşilyurt Belediye Tekin’le Devam
  • 23.05.2017
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Malatya’nın Bölgesel Amatör Futbol Ligi’ndeki temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor, yeni sezon çalışmaları kapsamında Teknik Direktör İsmail Tekin ile yola devam kararı aldı.

Geçen sezon hedeflenen şampiyonluk hedefine ulaşamayan mavi beyazlılar, yeni sezon öncesinde çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz günlerde Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın yönetim ile yaptığı toplantıyla yeni sezon çalışmalarının startını veren Malatya temsilcisi ilk iş olarak teknik heyeti belirledi. Bu doğrultuda mevcut teknik heyetle yeni sezonda da yoluna devam edeceği öğrenilen BAL temsilcisinin, bu kararı önümüzdeki günlerde kamuoyuyla da paylaşacağı öğrenildi.

Yeni sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı planlayan Yeşilyurt Belediyespor’un geçen sezon ki kadrosunu güçlendirerek yeni sezona girmenin hesaplarını yaptığı ifade ediliyor.

iha

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