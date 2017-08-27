M. Yeşilyurt Belediye Yolspor’la Oynadı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, aynı grupta yer aldığı Elazığ Yolspor ile bir hazırlık karşılaşması oynadı. Gollü geçen hazırlık karşılaşması 2-2 berabere tamamlandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Malatya’da sürdüren Yeşilyurt Belediyespor, Elazığ Yolspor ile Yeşiltepe 1 nolu sahada bir hazırlık karşılaşması oynadı. Zevkli geçen karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı. Yeşilyurt Belediyespor’un gollerini Mert Ali Turgut ile Royal Necefov kaydetti.

Hazırlık karşılaşması sonrası İŞGEM Şirketler Genel Müdürü Mehmet Karaman, her iki takım idareci, antrenör ve sporcularına Şelale’de yemek daveti verdi.

Yemek davetinde ayrıca uzun süre Yeşilyurt Belediyespor Kulübü’nün şoförlüğünü yapan ve emekliye ayrılan Ahmet Turan Çolak’a kulüp yönetimi tarafından plaket takdim edildi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi